Wenn Ausbildung Früchte trägt: THW- und Feuerwehrjugend 24 Stunden im Einsatz

Döbeln

Normalerweise warten Feuerwehr und Technisches Hilfswerk (THW) nicht seelenruhig bereits am Einsatzort angekommen, dass das Haus erst komplett in Flammen steht. Doch der Samstag war eben kein normaler Tag für die Jugendabteilungen der beiden Döbelner Truppen. Es war sozusagen der krönende Abschluss einer 24-Stunden-Übung mit insgesamt acht Einsatzszenarien. Und dazu zählte auch ein im Döbelner Gewerbegebiet-Süd simulierter Wohnungsbrand, der erst richtig in Gang kommen musste.

Zum ersten Mal machten Jugendfeuerwehr und THW gemeinsame Sache bei einer so großen Übung. „Die Kinder haben sich richtig tapfer geschlagen“, lobte Döbelns THW-Ortsbeauftragter Christian Winkler. „Alle waren zwar mega aufgeregt, aber hatten auch eine Menge Spaß.“ Auch des Feedback sei durchweg positiv gewesen. „So ein Ganztagsdienst ist noch einmal etwas ganz anderes, als eine normale Übung. Es ist fast wie im echten Leben und das hat alle noch einmal mehr motiviert“, freut sich Winkler über den Nachwuchs. „Man hat deutlich gesehen, dass die Ausbildung, die wir den Kindern bieten, richtige Früchte trägt“, zeigt sich der Ortsgruppenleiter stolz auf sein THW und die Kollegen der Feuerwehr.

Weitere Zusammenarbeit geplant

Auch in Zukunft werden beide Gruppen zusammenarbeiten. Was mit dem Rosenmontagsumzug seinen Anfang nahm und beim Kindertag sowie dem Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr seinen Lauf nahm, soll noch weiter gefestigt werden. „Wir haben schon darüber geredet, dass eine solche Aktion eigentlich auch etwas für unsere aktiven Helfer wäre“, bringt Winkler ins Gespräch. „Denn so lernt man sich untereinander besser kennen und man ist mal länger zusammen als nur bei einzelnen Übungen oder Aktionen.“

Abschlussparty verdient

Und wie erging es nun eigentlich dem brennenden Haus? Nun, das fiel letztlich in sich zusammen. Doch das lag nicht an den Kindern. Denn die zeigten vom Schläuchelegen übers absichern des Einsatzortes bis zum Zielsicheren spritzen, was sie bereits jetzt schon drauf haben. Vielmehr lag es daran, dass das Zielobjekt weniger aus festem Stein und mehr aus Pressspan bestand und mit ordentlich brennbarem Material gefüllt war. „Es lief alles nach Plan“, bestätigte am Sonnabend auch Ramon Schulz von der Döbelner Jugendfeuerwehr. Und damit hatte sich der Nachwuchs die Abschlussparty wohl verdient.

Von André Pitz