Wenn Muskelkater gefährlich wird: Sportler helfen einem Kämpfer

Leisnig

Swen Liebsch ist Leisniger und VfB-Mann mit Leib und Seele. Im Fußball-Vereinsheim an der Chemnitzer Straße hat er die organisatorischen Fäden für Spielereinsatz und Turniere in den Händen, so wie am Donnerstag für das vereinsinterne VfB Hallenmasters. Gewonnen hat die erste Männermannschaft. Damit dort alles seinen geordneten Gang geht, hat Liebsch ehrenamtlich seit anderthalb Jahren alles auf dem Schirm.

Krankheit greift eigene Muskeln an

Dabei ist der Bäckermeister auf den Rollstuhl angewiesen. Seit fünf Jahren kämpft er gegen Muskelschwund, eine Autoimmunkrankheit, die das eigene Muskelgewebe angreift und zerstört. Seinen Gesundheitszustand beschreibt Swen Liebsch als stabil. Gehen kann er mit Stützen.

Muskelkater ganz gefährlich

Muskelkater darf er nicht bekommen. Er unterzog sich bereits Chemotherapien und ist Teil einer medizinischen Studie: Die Behandlung heilt den Muskelschwund zwar nicht. Sie kann dessen Fortschreiten jedoch verlangsamen – das könne er in positivem Sinne spüren, sagt der Leisniger. Die Bäckerei musste er vor zwei Jahren schließen, gab auch die kommunalpolitische Arbeit im Stadtrat auf.

Finanzieren – etwas anderes wäre nicht gegangen

Jetzt musste der zweifache Familienvater bei sich daheim einen Treppenlift einbauen lassen – und eine kurzfristige Spendenaktion half bei der Finanzierung. Von den 14 000 Euro Kosten trägt die Pflegekasse 4000 Euro. Den Rest hätte die Familie selber aufbringen müssen, „eben finanzieren. Etwas anderes wäre nicht gegangen“, sagt der 47-Jährige. Und jetzt kommt der Rückenwind in Form von 8000 noch fehlenden Euro von seinem Verein.

Scheckübergabe beim Turnier

„Unbegreiflich, unvorstellbar...“ sagt er dazu, und auch Vereinspräsident Jörg Lippert verschlägt es die Sprache – das will bei ihm etwas heißen. Im Rahmen des Turniers überreichte er den symbolischen Scheck. Beide Männer sind in dem Moment von Dankbarkeit erfüllt. Mit der Spendenaktion sorgen rund 200 Menschen mit großen und kleinen Beträgen dafür, dass der Treppenlift bezahlt ist.

Erfolg mit Aktion im Internet

Innerhalb von weniger als einer Woche kamen die 8000 Euro zusammen. VfB-Präsident Lippert ist von diesem Erfolg überwältigt. In Gang gesetzt habe er die Spendenaktion über eine Plattform im Internet.

Idee auf breiten Schultern hat Erfolg zum Jahresende

„Die Idee an sich kam von mehreren Leuten, aus dem Stadtrat, aus den Reihen Leisniger Unternehmer sowie aus dem Vereinsvorstand.“ Zur Weihnachtsfeier der Fußballer am Sonnabend vor einer Woche startete Lippert die Spendenaktion im Netz. „Und es ist unglaublich: Freitag früh, innerhalb von nicht mal eine Woche, haben wir das Ziel erreicht“, kann er es kaum fassen. Wenn das kein gutes Jahresende ist.

Von Steffi Robak