Die Fichten sollen es richten – zumindest der Tradition nach. Zum alle fünf Jahre gefeierten Schul- und Heimatfest in Roßwein werden die Straßen der Innenstadt traditionell geschmückt. Ganz wichtiger Bestandteil sind Fichten, die am Straßenrand in regelmäßigen Abständen grüne Akzente setzen sollen. Doch was vor ein paar Jahrzehnten kein Problem gewesen ist, wird für die Stadt immer schwieriger zu organisieren. Bauhof-Chefin Monika Weigel ist schon jetzt in der Spur, um die Begrünung für das kommende Jahr irgendwie zu sichern. 4.000 bis 5.000 Bäume werden gebraucht.

Städtische Vorsorge noch nicht bereit

Das, was vor vier Jahren auf dem Hartenberg vorsorglich von der Stadt angepflanzt wurde, ist „ein Tropfen auf den heißen Stein“, wie Monika Weigel so schön sagt. Dort stehen in einer Schonung maximal 1.500 kleine Fichten. Und die sind auch noch nicht soweit, dass man sie ernten könnte. Anderthalb bis zwei Meter hoch sollte der optimale Nadelbaum für die Schulfest-Begrünung sein und auch einen passenden Stammdurchmesser haben. Die Röhren, die an den Straßenrändern eingelassen sind, haben einen Durchmesser von acht Zentimetern.

Wo die 5.000 super gewachsenen Fichten herkommen sollen, weiß Monika Weigel momentan noch nicht. Vor vier Jahren zum letzten Schulfest war die Begrünungsaktion einigermaßen schief gegangen. Denn die Bäume, die sich die Stadt hatte anliefern lassen, sahen zum Fest schon nicht mehr schön aus. Das lag einerseits am Transportweg, andererseits in der Natur der Sache. Fichten haben einen Maiwuchs und der ist bei sommerlichen Temperaturen – mit denen im Juli durchaus zu rechnen ist – als erstes braun.

Fichten der Tradition wegen

Warum die Anlieferung der Bäume von weit her? Das ist erstens eine Preisfrage, zweitens die der Menge. „Früher sind wir in den Wald gegangen und haben aus dem Unterholz die Bäume geschnitten“, erzählt Monika Weigel. Für 50 Pfennig das Stück. Heute gäbe es immer weniger Fichten, der Trend geht in Richtung Mischwald.

Warum müssen es dann unbedingt Fichten sein? Der Tradition wegen, sagt die Bauhofchefin und ist nicht unbedingt glücklich damit. Es sei wohl schwer, dem Roßweiner einen anderen Baum als die Fichte als Schmuckelement zum Schul- und Heimatfest in die Straßen zu stellen. Dabei gäbe es durchaus Alternativen. „Birken wachsen wie Unkraut“, sagt Monika Weigel. Das heißt, diese Bäume könnten auch aus der näheren Umgebung geholt werden, was nicht so aufwendig, möglicherweise preiswerter und am Ende auch schöner anzusehen wäre. Doch da ist ja diese Tradition.

Modifikation der Tradition?

Generell werde das Schmücken der Straßenzüge immer schwerer. Früher, vor der Wende, sind die Bewohner der einzelnen Straßen selbst losgezogen und haben sich ihre Fichten organisiert. Seit der Wende ist diese Aufgabe sukzessive in die Verantwortung des Bauhofes übergegangen. Weil „es immer weniger Bewohner gibt, die immer älter werden und mehr Häuser leer stehen und das Beschaffen der Bäume eben auch immer schwerer wird.“ Vielleicht, überlegt Monika Weigel, ist die 800-Jahr-Feier zum Schul- und Heimatfest im kommenden Jahr ja ein passender Zeitpunkt, die Tradition ein wenig zu modifizieren.

Von Manuela Engelmann-Bunk