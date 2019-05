Waldheim

„ Digitalisierung first, Bedenken second“ – dieser FDP-Slogan zur Bundestagswahl dürfte Deutschlehrern die Stirn in tiefe Falten legen. Aber er ist wohl auch wegen des gewagten Denglischs haften geblieben im Gedächtnis. Um Digitalisierung ging es auch bei einem Bürgerforum der Waldheimer FDP, das selbst in den digitalen Welten des Internets zu erleben ist.

Video fürs Internet

Wie ein Fernsehstudio war der Konferenzraum im Hotel Goldener Löwe eingerichtet. Techniker überprüften gerade die Mikrofone, als der Gast aus Dresden überpünktlich eintraf. „Wenn Waldheim ruft, komme ich. Das ist einer unserer besten und erfolgreichen Ortsverbände, immer eine große Hochburg in guten und nicht so guten Zeiten“, sagt der Landesvorsitzende und Spitzenkandidat zur Landtagswahl, der offen für innovative Dinge ist, so wie die Waldheimer FDP-Leute eins ausprobiert haben. Im Internet hatten sie Bürger dazu aufgerufen, sich am Wahlprogramm zu beteiligen. Einige Anfragen gingen ein, und über sieben davon diskutierten die Liberalen zum Forum im Hotel Goldener Löwe, zunächst jedoch hinter verschlossen Türen. Aber das fertig produzierte Video der Veranstaltung wird im Internet aufgehen – auf Facebook und Youtube.

Weniger Bürokratie

Und Holger Zastrow diskutierte fleißig mit über Digitalisierung der Waldheimer Schulen, wie man Wirtschaftsbetriebe und Geschäfte in Kleinstädten wie Waldheim fördern, den Schülerverkehr verbessern und ausbauen kann. „Mit der Bürokratie kann es nicht mehr so weiter gehen. Wenn wir so weiter machen, riskieren wir, den Mittelstand zu verlieren – also den Teil der Wirtschaft, wo die Wertschöpfung stattfindet“, sagt Holger Zastrow und nennt mit dem Bürokratie-Abbau gegenüber der DAZ einen alten Kampfbegriff seiner Partei, der zunächst wenig greifbar ist. Aber Holger Zastrow ist Nebenerwerbsgastronom, betreibt zusammen mit seiner Frau den Biergarten „Hofewiese“ bei Dresden, mittlerweile wieder ein beliebtes Ausflugslokal, „ein Familien- und Kinderparadies“, wie der FDP-Politiker sagt. Aber: „Da gibt es ganze Bataillone an Leuten, die sich mit dir beschäftigen“, benennt er einen Umstand, den wohl viele andere klein- und mittelständische Gewerbetreibende kennen dürften. Mit Sorge blickt Holger Zastrow auf das jüngste Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Arbeitszeiterfassung, sieht seine Frau schon hauptsächlich Stundenzettel schreiben, die sich überwiegend um die Gastronomie kümmert. „Man sollte doch eher Anreize schaffen, selbstständig zu werden, beispielsweise, indem man sagt: Wir lassen euch mal fünf Jahre arbeiten“, sagt Zastrow.

War nicht eine Minderheitsregierung?

Landespolitisch steht er einer Zusammenarbeit mit der AfD sehr skeptisch gegenüber, nach seinen Worten eine Partei, in der zu viele Rechtsextreme sind. Wenn sich dann Leute wie Björn Höcke durchsetzen, „sind wir ganz schnell da, wo wir früher waren und nie wieder sein wollen“, sagt Holger Zastrow. Auch er sieht die Schwierigkeiten, nach der Landtagswahl eine Koalitions-Regierung aus möglicherweise bis zu vier Parteien zu bilden. Mit der CDU habe seine Partei auf Landesebene zwar keine Probleme und eher viele Berührungspunkte. Aber der FDP-Chef kann sich auch eine Minderheitsregierung mit wechselnden Mehrheiten gut vorstellen.

Uhren der Kommunalpolitik ticken anders

Das gibt es ja bereits in der Kommunalpolitik, etwa in Waldheim. Hier hat ja die Partei, die den Bürgermeister stellt, auch keine Mehrheit – wenngleich sich das schwer vergleichen lässt, weil Steffen Ernst direkt gewählt wurde, den sächsischen Ministerpräsidenten dagegen der Landtag wählt. Auf Landesebene schließt Holger Zastrow eine Zusammenarbeit mit den Linken auch aus, was in der Waldheimer Kommunalpolitik ganz anders ist, wie der Landeschef vor Ort erfuhr.

Die Videoaufzeichnung vom Bürgerdialog ist unter www.facebook.com/FreieDemokratenWaldheim/ beziehungsweise auf Youtube zu finden.

Von Dirk Wurzel