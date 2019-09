Wohngebiete - Wenn die Platte richtig chic wird: Wohnen wie im Eigenheim in Döbeln-Nord Die TAG Wohnen investiert 2,4 Millionen Euro in einen Wohnblock und lebt dabei kühnste Ideen für Neubaublöcke aus.

Dirk Förster-Wehle von der TAG Wohnen will in der Straße der Jugend 28 in Döbeln zeigen, was in der Platte möglich ist. Quelle: Sven Bartsch