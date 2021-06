Waldheim

Für sehbehinderte Menschen sind graue Verkehrspoller unsichtbare Verkehrshindernisse. Sie spüren die Eisenpfähle eher, wenn sie dagegen laufen. Denn in getrübten Augen verschwimmen die Teile und sind nicht mehr sichtbar.

Man sieht, dass man nichts sieht. Diese Simulationsbrille trübt den Blick wie der Graue Star. Quelle: Dirk Wurzel

Als halbwegs normal Sehender kann man das erst nachvollziehen, wenn man durch eine der Brillen schaut, die Susanne Hasenwinkel mitgebracht hat. Diese simulieren drei Augenleiden: Grauer Star, Makula Degeneration und Retinitis Pigmentosa. Wer das hat, sieht keine Poller mehr. „Also haben wir gestrickt und gehäkelt“, sagt Susanne Hasenwinkel. Beim Material unterstützte der Wollhersteller Schachenmayer.

Melanie Doan tastet sich über den Waldheimer Obermarkt. Durch die Simulationsbrille sieht sie die Poller erst aus der Nähe – aber immerhin dank deren auffälliger Dekoration. Quelle: Dirk Wurzel

Susanne Hasenwinkel ist im Blinden -und Sehbehindertenverband Sachsen. Ihr Mann Thorsten Gruner leitet dessen Regionalgruppe im Altkreis Döbeln. Gemeinsam mit ihrer Arbeitskollegin Melanie Doan zog sie am Mittwoch den Pollern Bommelmützen auf. Im Auto wartete unterdessen Schäferhündin Kessi, eine angehende Blindenführhündin. Die ist vier Jahre alt und sehr kommunikativ, hätte wahrscheinlich den ganzen Markt unterhalten, wenn ihr Frauchen zum sie Mützenaufsetzen mitgenommen hätte.

Wer schlecht sieht ohne vollständig blind zu sein, ist in der Regel auch ohne Blindenhund und Stock unterwegs. Und ist so schnell mal gegen einen Poller gerannt. Am 6. Juni ist Sehbehindertentag – ein Anlass für den Verband der Blinden und Sehbehinderten, auf diese Problematik mit der originellen Mützenaktion aufmerksam zu machen. Der Gemeinsame Fachausschuss für Umwelt und Verkehr (GFUV) des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes fordert, grundsätzlich auf Poller zu verzichten.

„Ist die Verwendung von Pollern unvermeidlich, müssen sie so gestaltet und angeordnet werden, dass von ihnen keine Gefahr ausgeht. Zur Erfüllung dieser Anforderungen ist sicherzustellen, dass sie leicht und rechtzeitig für alle Fußgänger – auch bei Dunkelheit und selbst bei schlechtesten Witterungsbedingungen – eindeutig wahrnehmbar sind“, schreibt Eberhard Tölke, Leiter des GFUV und Sachverständiger für barrierefreies Planen und Bauen, in der Stellungnahme des GFUV. Er empfiehlt die Verwendung von Signalfarben wie weiß und gelb, um die Eisenpflöcke besser wahrnehmbar zu machen.

Melanie Doan hat die Simulationsbrillen mittlerweile übernommen. Sie will demnächst auf einem Infostand der Partei die Linke diese Brillen präsentieren, damit die Standbesucher die Sichtprobleme der Sehbehinderten nachvollziehen können. So hat der Bundestagswahlkampf auch eine lebenspraktischen Aspekt in Waldheim.

Von Dirk Wurzel