Wenn die Ungarn in Waldheim kochen

Waldheim/Siofok

Magyarische Woche an der Oberschule Waldheim: Aus der Partnerstadt Siofok waren zwei Lehrer mit vier Schülern im Alter von 16, 17 Jahren in die Perle des Zschopautals gekommen.

Und durch sie lernten die Waldheimer gleich etwas über das ungarische Bildungssystem. Schulleiter Jan Genscher: „Die Schüler gehen in Siofok auf eine Fachschule, die Gastronomen, Servicekräfte und Köche ausbildet. Sie schließen die Schule also auch mit einer Berufsausbildung ab.“ Siófoki SZC Krúdy Gyula – Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája heißt diese Bildungseinrichtung.

In Deutschland schließt sich die Lehre dagegen an die Schule an und findet abwechselt im Ausbildungsbetrieb und der Berufsschule statt. Aber dieses duale System ist ziemlich einzigartig und nicht überall etabliert.

In Waldheim erlebten die jungen Ungarn einiges. So besichtigten sie neben der Wepa in Kriebethal auch Omega-Sorg im Waldheimer Gewerbegebiet. Dort wurde dann gekocht, unterstützt von Thomas „Albi“ Albert. „Das war sozusagen der Opener des Besuchs. Wir erlebten eine tolle Führung und dann gab es kulinarische Weltklasse“, sagt Jan Genscher. Es gab nämlich Steak mit Jakobsmuscheln sowie Forelle in Salzmantel. Und als Dessert Sächsische Quarkkeulchen.

Am Mittwoch lernten die ungarischen Jugendlichen dann in der Oberschule etwas über das deutsche Schulsystem. Und am Nachmittag noch einiges über Waldheim. Von der Postmeilensäule am Obermarkt führte Albrecht Bergmann die jungen Leute als Bürgermeister Selle durch die Stadt. am Donnerstag war dann Kriebstein dran. Nach der Betriebsbesichtigung in der Papierfabrik ging es noch auf die Burg. Eine kleine Wanderung um die Talsperre absolvierten die jungen Leute auch. Am Freitag reisen die Siofoker wieder in ihre Heimat.

Und wie klappte eigentlich die Verständigung, Herr Genscher? „Die Lehrer können sehr gut Deutsch, die Schüler teilweise. Sie haben zudem Deutsch als Fremdsprache in der Schule. Und wenn es überhaupt nicht mehr weiterging, half Englisch“, sagt der Schulleiter.

Von Dirk Wurzel