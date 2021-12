Wenn in Meinsberg der Weihnachtsmann an die Haustür kommt

Meinsberg

In Meinsberg kommt der Weihnachtsmann an die Haustür. Das hat der Dorfclub organisiert. „Wegen Corona mussten wir unsere Rentnerweihnachtsfeier und die Sonnenwendfeier absagen“, sagt Kay Wollschläger, Vorsitzender des Dorfclubs.

Aber ganz auf eine anerkennende Aufmunterung wollten die Aktiven nicht verzichten. Die Kinder wären zur Sonnenwendfeier beschenkt worden, die Rentner zur Weihnachtsfeier. Also machte sich der Dorfweihnachtsmann mit seinem Weihnachtsengel auf die Socken. Für die Kinder gab es Süßigkeiten und für die Senioren was selbst Gebasteltes. An zwei Tagen drehte das Geschenke-Team Bescherungsrunden im Dorf.

In Meinsberg weihnachtet es aber auch noch auf andere Weise. So ist das ganze Dorf geschmückt und einen Fensterkalender gibt es auch. Den gestalten im Waldheimer Ortsteil aber überwiegend die Dorfbewohner selbst. Auch der Dorfclub beteiligt sich daran und hat mit seinem Domizil, dem ehemaligen Wagenhaus, das 18. Türchen übernommen.

Wie Kay Wollschläger sagt, ist das Interesse daran riesig. So hat er in diesem Jahr verzichtet, damit statt ihm jemand anderes ein Türchen im Dorf-Adventskalender übernehmen konnte. Auf der Homepage des Dorfclubs sind die einzelnen Fenster zu finden. Ein Blick lohnt sich.

Von Dirk Wurzel