Wer braucht den Zug von Döbeln nach Dresden?

Roßwein

Torsten Stein aus Roßwein ist als Pendler täglich auf einer chaotischen Autobahn nach Dresden unterwegs. 9000 Stunden Lebenszeit hat er so auf der A14/A4 verbracht. Leute, die wie er täglich im Stau stehen, sehnen sich nach der Bahnlinie Döbeln-Dresden. LVZ.de sprach mit ihm.

Frage: Wer braucht den Zug von und nach Dresden?

Torsten Stein: In erster Linie natürlich Berufspendler. Dafür ist das Fahrplankonzept eines schnellen Regionalexpresses mit wenigen Zwischenhalten entworfen worden. Der Zug käme aber natürlich auch all denen zugute, die in kurzer Zeit nach Dresden oder zurück möchten. Dank der Berücksichtigung von Tagesrandzeiten können das selbstredend auch Kulturinteressierte sein, die nach einer Abendveranstaltung noch mit dem Zug wieder aufs Land gelangen. Aber eben auch Anschlussreisende, die zuverlässig nach Dresden müssen, um von dort weiterzureisen. Reisegründe gibt es viele, alle zu nennen ist jedoch müßig.

Sie sind seit Jahren Pendler von Roßwein nach Dresden und leiden wahrscheinlich aktuell besonders unter dem täglich Wahnsinn auf der A14/A4?

Ja, das belastet extrem. Bereits das letzte Jahr war schlimm, als man die Gegenspur erneuert hat. Die ständigen Staus sind schlicht eine volkswirtschaftliche Katastrophe, von den menschlichen Tragödien ganz abgesehen.

Was erleben Sie so täglich?

Ich erlebe zunehmend aggressive Fahrer, die mit ausgebreiteten Ellenbogen versuchen, möglichst schnell den Stau hinter sich zu lassen. Regeln der gegenseitigen Rücksichtnahme gibt es quasi nicht, man ist sich selbst am nächsten. Ich erlebe aber eben auch leere Baustellen, für die mir jedes Verständnis fehlt. Vor 8 Uhr und nach 17 Uhr dreht sich da oft kein Rad –, vom Wochenende will ich da gar nicht reden. Es ist schlicht unbegreiflich, dass man auf dem drittplatzierten Autobahnabschnitt in ganz Ostdeutschland hinsichtlich der Verkehrsdichte keine 24/7-Arbeiten durchführt, um dieses Chaos möglichst schnell zu beenden. Letzte Woche brauchte ich für die vier Kilometer Baustellendurchfahrt 90 Minuten Zeit. Es war gegen 8.30 Uhr und außer vier Arbeitern mit Kaffeebechern in der Hand sah ich niemanden. Hier stinkt der Fisch penetrant vom Kopfe her. Der billigste Anbieter bekommt den Zuschlag. Leider bekommt ihn nicht der, der die schnellste Bauzeit garantiert oder Prämien für zeitigere Fertigstellung erzielt. Aber warum arbeiten in Bayern die Autobahnbauer auch am Wochenende oder nachts, in Sachsen aber nicht.

Ich erlebe allerdings auch kilometerlange LKW-Schlangen, von denen 90 Prozent in Osteuropa zugelassen sind und frage mich dann immer, warum man diese Blechkarawane nicht einfach in Chemnitz auf einen Zug verlädt und über vorhandene Infrastruktur nach Polen fährt. In der Schweiz, Italien oder Österreich macht man das so...

Wann und wie lange sind Sie unterwegs?

Werktäglich und wenn es gut läuft brauche ich 60 Minuten von Haustür zu Haustür. Nach nunmehr 20 Jahren meiner Beschäftigung in Dresden kommen da knapp 9000 Stunden Lebenszeit auf der Autobahn zusammen und es sind unterdessen rund 550 000 Kilometer, die ich nur für den Arbeitsweg absolviert habe.

Wie häufig beißen Sie im Stau ins Lenkrad und sehnen sich nach einer entspannten Zugfahrt?

Jeden Tag, auch ohne Stau. Es ist schlicht unproduktive Zeit, die man in hoher Konzentration damit verbringt, Diesel zu verbrennen. In der Zeit würde ich lieber im Zug sitzen und lesen, etwas für den Job vor-/nachbereiten oder einfach die Landschaft an mir vorbeiziehen lassen in der Gewissheit, nicht plötzlich rote Bremsleuchten aufblitzen zu sehen.

Wie groß sind die Pendlerströme auf der Autobahn aus Döbeln Richtung Dresden?

Das kann ich natürlich nicht mit Zahlen belegen. Gradmesser für die Pendlerbewegung ist für mich immer der jährliche Buß- und Bettag. An diesem Tag hat Sachsen Feiertag und keiner muss pendeln. An diesen Tagen ist die Autobahn um Größenordnungen leerer! Daraus kann man ableiten, dass ein Großteil des Verkehrsaufkommens durch innersächsischen Verkehr erzeugt wird und es eben nicht der Transitverkehr ist, der hier immer zum Kollaps führt. Wenn man für diesen „Binnenverkehr“ vernünftige Alternativen im ÖPNV schaffen würde, könnte man sich solch aberwitzige Ideen wie den achtstreifigen Ausbau der A4 verkneifen. Wer Straßen baut, wird Verkehr ernten.

Wie müsste die Bahnverbindung aussehen, damit möglichst viele von der Straße auf die Schiene wechseln?

In erster Linie natürlich schnell und zuverlässig. Die von uns in die Diskussion eingebrachte Version mit einem Express könnte ab Döbeln in circa 60 Minuten bis nach Dresden fahren. Ab Roßwein wären das 50 Minuten, ab Nossen 40 Minuten. Diese Fahrzeiten würde der Zug immer schaffen, früh, abends, im Sommer, aber auch im Winter. Pendler wollen sich auf die Zeiten verlassen können, denn man kalkuliert mit jeder Minute. Das tägliche Ritual, vor dem Start mit dem Auto erst einmal bei Google nach der Verkehrslage zu schauen, um gleich auf Umleitungsstrecken auszuweichen, ist einfach schlimm. Hier kann eben kein Bus – und mag er noch so tolle Namen haben – mithalten. Der Zug sollte aber hell, klimatisiert, vernünftig bestuhlt und gern auch mit WLAN ausgestattet sein. Ich glaube fest daran, dass sich mit einem solchen Angebot die Fahrkarten gut verkaufen lassen.

Ab wann rechnet sich der Zug?

ÖPNV rechnet sich nie! Es ist und bleibt ein Zuschussgeschäft durch den Staat. ÖPNV ist aber Daseinsfürsorge auch für uns in der Region Döbeln und wird durch Finanzmittel des Staates unterstützt. Es gibt in Sachsen die Aussage, dass eine Strecke mindestens 1000 Personenkilometer/Tag „bringen“ muss.

Warum klemmt es nach Ihrer Ansicht?

Das große Problem des federführenden Verkehrsverbundes Oberlebe (VVO) hinsichtlich unserer Strecke Döbeln-Meißen-Dresden ist die S-Bahn-Linie Meißen-Schmilka. Ich gehe davon aus, dass der VVO nur deshalb alles tut, unsere Strecken-Reaktivierung zu verhindern.

Diese S1 ist die Kuh, die Geld bringt, beim VVO und wenn wir jetzt ab Meißen einen Expresszug parallel etablieren, verliert die S1 Fahrgäste. Es ist ja auch vollkommen normal, denn der Express wäre von Meißen nach Dresden mal eben 20 Minuten schneller. Welchem Meißner will man verbieten, diesen Zug zu nutzen und eben nicht an jeder Milchkanne zu halten? Das scheint im VVO existenzielle Ängste zu bereiten und deshalb ist unser Projekt das rote Tuch. Für diese S1 sind hunderte Millionen Euro Steuergeld in den Ausbau geflossen, man hat sehr moderne Fahrzeuge und einen guten Takt. Ein Express aus Döbeln wäre da der Stachel im Fleisch. So zumindest vermute ich es.

Dr. Rudolf Lehle Quelle: Steffi Robak

Junge Leute brauchen den Zug Als CDU-Fraktionschef kümmert sich Rudolf Lehle im Döbelner Stadtrat ganz aktiv um die Wiederbelebegung der Bahnstrecke Döbeln-Meißen mit Durchbindung nach Dresden. Er sieht neben den Berufspendlern auch bei den jungen Leuten in der Region großes Potenzial für die Bahnstrecke. „Hochschulen, Universitäten und viele Ausbildungsmöglichkeiten gibt es in der Landeshauptstadt. „Jugendlichen aus dem ländlichen Raum wird ohne ein vernünftiges Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln hier der Zugang verwehrt.“ Lehle hat dazu mal die Fahrtzeiten nach Dresden analysiert. Die Bahn-App gibt hier eine Stunde und 46 Minuten per Zug von Döbeln nach Dresden an. Tatsächlich sind es zwei bis drei Stunden. Der 416-er Bus, als Ersatz für die 2015 dicht gemachte Bahnstrecke Döbeln-Meißen, fährt nur alle zwei Stunden nach Meißen, wo die S-Bahn nach Dresden rollt. Von Dresden kommend muss der Pendler dann ewig auf den Bus nach Döbeln warten. Wer es per Zug Döbeln-Riesa versucht, wartet in Riesa eine Dreiviertelstunde auf den Anschluss. Der Bus vom Dresdner Hauptbahnhof über Nossen steht zudem ständig mit im Stau auf der A14 und A4. Für Studenten und Azubis aus der Region Döbeln heißt das trotz nur wenigen Kilometern Entfernung auf dem überhitzten Wohnungsmarkt in Dresden auf Wohnungssuche zu gehen. Schlangen in Treppenhäusern bei Wohnungsangeboten und die entscheidende Frage der Vermieter nach der Bonität der Eltern kennt Lehle aus eigenen Erfahrungen. Eine gute Bahnverbindung von Döbeln nach Dresden ist nicht nur essenziell, sie ist auch sozial gerecht, entlastet den großstädtischen Wohnungsmarkt, weil man in Döbeln leben und in Dresden lernen oder studieren kann. Zudem gehört die Mitte Sachsens entsprechend angebunden.

Dr. Manfred Graetz Quelle: Sven Bartsch

Döbeln darf nicht Randgebiet bleiben Der Döbelner Altlandrat D r. Manfred Graetz macht sich auch mit fast 75 Jahren noch für die Region und für die Wiederbelebung der Bahnstrecke zwischen Döbeln über Meißen nach Dresden stark. „Wenn das Angebot gut ist, wird auch die Nachfrage entsprechend groß sein“, ist er überzeugt. Eine Potenzialanalyse zur geplanten Strecke geht von etwa 900 Fahrgästen am Tag aus. Graetz denkt, dass die Strecke mehr Potenzial hat. „Von 120 000 Arbeitnehmern im Kreis Mittelsachsen pendeln fast 40 000 täglich aus dem Kreis zur Arbeit. Fast 30 000 Menschen pendeln täglich in den Kreis Mittelsachsen. Die Statistik weist davon 3800 Pendler nach Dresden und 3800 nach Meißen aus. Und auch bei den Einpendlern kommen aus Richtung Meißen und Dresden zusammen etwa 5000 Pendler täglich nach Mittelsachsen. Auch wenn die Statistik nicht explizit die Pendlerzahlen für den Altkreis Döbeln ausweist, ist doch davon auszugehen, dass hier ein enormes Potenzial für die Bahnstrecke liegt“, sagt Manfred Graetz. „Die ländlichen Räume stärken zu wollen, darf nicht nur ein Lippenbekenntnis sein. Für mich geht es um Taten und da ist die Bahnstrecke Döbeln-Dresden vom Herzen Sachsens in die Landeshauptstadt kriegsentscheidend“, sagt er. Mit vielen seiner Landratskollegen hat er darüber gesprochen und kennt das Dilemma der Landräte, die den Verkehrsverbünden vorstehen, welche die Züge fahren lassen. „Da seht man zuerst seine eigenen Kirchtürme.“ Deshalb findet der CDU-Mann aus Leisnig die Idee von Verkehrsminister Martin Dulig (SPD), eine Landesverkehrsgesellschaft zu installieren, gut. „Dann hört endlich auf, das Döbeln in der Mitte Sachsens verkehrstechnisch durch die Verbünde zum Randgebiet degradiert wird.“

Quelle: Sven Bartsch

Das Land hat seine Hausaufgaben gemacht SPD-Generalsekretär Henning Homann erwartet jetzt, dass die Verbünde aus den Puschen kommen. „Es ist das zweite Mal, dass es mir gelungen ist, im Landtag eine zweistellige Millionensumme für die Bahnreaktivierung heraus zu verhandeln. Das Land hat seine Hausaufgaben gemacht. Wir stellen die notwendigen Investitionsmittel zur Verfügung und unterstützen den laufenden Betrieb finanziell“, so der Döbelner Landtagsabgeordnete. Um dieses Geld freizugeben, braucht es eine verbindliche Zusage der beiden beteiligten Verkehrsverbünde Verkehrsverbund Oberelbe und Verkehrsverbund Mittelsachsen. Durch beide führt die Bahnstrecke. Für beide Verbände sind die Regionen um Döbeln, Roßwein und Nossen aber nur Randgebiet. Doch diese Verbände müssen nach der Erneuerung der Strecke durch das Land den Zug bestellen und ein Bahnunternehmen mit dem Betrieb beauftragen. Die Region Döbeln und Nossen stehe parteiübergreifend und städteübergreifend hinter dem Projekt, so Homann. Für die Region Döbeln sei die Bahnanbindung und die damit die Anbindung an den Speckgürtel von Dresden von großer Bedeutung. Während für die Region Döbeln die Bahnverbindung nach Dresden das wichtigste Infrastrukturprojekt ist, um die Fläche in der Mitte des Freistaates aufzuwerten, stehen auch noch zwei weitere Bahnstrecken zur Wiederbelebung auf der Liste. So im Raum Trebsen, Beucha und die Strecke Pockau-Lengenfeld-Marienberg, die zwar nicht eine so große Bedeutung hätte, aber preiswerter wieder zu beleben wäre. Vor genau 20 Jahren, am 9. Juni 2001, fuhr der letzte Regionalexpress Dresden-Döbeln-Leipzig. Das war der Beginn der schleichenden Degradierung der Bahnstrecke, auf der der Personenverkehr 2015 ganz eingestellt wurde.

Von Thomas Sparrer