Döbeln

Seit vergangenen Freitag wird in Döbeln die Katze Elaiza vermisst. Sie ist in der Döbelner Töpfergasse entlaufen, gegen 14 Uhr wurde sie noch einmal am Staupitzbad gesehen. Elaiza ist ein Jahr alt, schwarz-weiß und gechipt, außerdem braucht sie täglich Medikamente. Wer sie gesehen oder das Tier aufgenommen hat, meldet sich bitte bei Familie Kulschewski unter der Nummer 0163/8023107 oder 03431/710565.

Von Thomas Sparrer