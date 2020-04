Döbeln

Aus einer ungewöhnlichen Notlage musste am Montagabend die Freiwillige Feuerwehr Döbeln Mitarbeiter des Rettungsdienstes und eine Patientin befreien. Die Sanitäter waren gegen 22 Uhr zu einer Patientin in das Betreute Wohnen in der Bayrischen Straße in Döbeln-Nord gerufen worden. Als sie die Patientin ins Krankenhaus bringen wollten, blieben Sanitäter und Patientin im Fahrstuhl stecken. Die Freiwillige Feuerwehr befreite sie aus der Notlage, indem sie die Fahrstuhltüren öffnete und dem Rettungsdienst beim Transport der Patientin durchs Treppenhaus halfen. Insgesamt waren dazu zehn Feuerwehrleute und zwei Fahrzeuge im Einsatz.

Fehlalarm auf der A14 und ausgelöste Brandmeldeanlage

Bereits tagsüber war die Wehr zu einem Fehlalarm auf die Autobahn zwischen Döbeln-Nord und Leisnig ausgerückt. Der Einsatz wurde abgebrochen, weil es keinen Unfall gegeben hatte. Gegen 17.15 Uhr war die Wehr zudem zu einer Brandmeldeanlage bei Henwi in Masten ausgerückt. Die war durch Bauarbeiten versehentlich ausgelöst worden.

Von Thomas Sparrer