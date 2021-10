Wer will fleißige Maler sehen? Der muss an die Förderschule Waldheim gehen!

Waldheim

In der Förderschule standen Renovierungsarbeiten an. Dabei packten die Schüler kräftig mit an, wie uns Katrin Köhler, Klassenleiterin der Klasse 8, berichtet: „Wir, die Klasse 8 der Förderschule Waldheim, starteten im Rahmen des Arbeitslehre-Unterrichts (ALU) eine besondere Aktion. Das neu bezogene Klassenzimmer war wenig ansehnlich und so beschlossen zehn Jungen die Renovierung. Dazu luden fünf Schüler des ALU Malermeister Michael Schell in die Schule ein, um herauszufinden, welche Schritte zu tun sind.

„Es beginnt alles mit dem Ermitteln der Wandflächengröße und damit der richtigen Farbmenge. Dann müsst Ihr alles abkleben, vielleicht das Nervigste, aber unbedingt notwendig und lohnend.“ Anschließend schwärmte Maler Schell von seinem Beruf: „Man sieht gleich die Ergebnisse seiner Arbeit und meinen Beruf wird es immer geben!“ Schließlich machte uns der Malermeister ein Angebot, dass wir nicht ablehnen konnten: „Ich spende die Farben und borge Euch alle Hilfs- und Arbeitsmittel.“ Nun gingen wir ans Ausmessen und Rechnen, um bei einem realen Verkaufsgespräch in Schells Geschäft die Farbauswahl zu treffen. Am Montag, 11. Oktober gingen wir an die Arbeit, klebten alle Leisten, Fenster und Kanäle ab und gingen ans Streichen der Wände. Dienstags hatten wir Arbeitslehre. Unser Lehrer, Lars Voigtländer unterstützte uns mit allen Kräften, um uns ein ansehnliches Klassenzimmer zu schaffen. Auch unsere Hauswirtschaftsschüler packten an. Pünktlich um 10 gab es ein zünftiges 2. Frühstück mit Wiener und Brot.

Am Mittwoch war alles fertig und wir konnten die Möbel wieder einräumen. Natürlich sah sich Michael Schell gern an, was wir, dank seiner Hilfe, geschaffen hatten. Ohne dass wir es ahnten, hatten wir seine „Lieblingsfarbe“ – grün – ausgesucht. Er verließ uns nicht, ohne ein weiteres Angebot gemacht zu haben: „Wer, wie ich, für diesen Beruf brennt, kann sich gern bei uns melden und zunächst ein Praktikum absolvieren! Wir unterstützen unsere Azubis gern beim Lernen!“ Wir sind stolz auf unser neues, schönes, grün gestrichenes Klassenzimmer sein. Grün, wie Meister Schells Lieblingsfarbe oder schlichtweg die Hoffnung – dass wir alles schaffen können, wenn wir uns gemeinsam anstrengen und Achtsamkeit leben.“

Von daz