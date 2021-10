Wer will neuer Landrat von Mittelsachsen werden?

Mittelsachsen

Nach der Wahl ist vor der Wahl. Während die Parteien noch die Ergebnisse der Bundestagswahl auswerten oder vor Koalitionsverhandlungen stehen, müssen sie sich auf Kreisebene in Mittelsachsen bereits auf die nächste große Entscheidung vorbereiten – nämlich auf die Frage, wer der nächste Landrat des Landkreises werden soll.

Der amtierende Kreis-Chef Matthias Damm (CDU) steht mit seinen 67 Jahren nicht noch einmal zur Verfügung. Der Termin für die Landratswahl – der 12. Juni 2022 – ist mittlerweile durch den Kreistag bestätigt. Falls ein zweiter Wahlgang notwendig sein wird, ist der 3. Juli des nächsten Jahres dafür gefunden. Doch wer wen ins Rennen schickt, ist noch völlig unklar.

Tritt Liebhauser an?

Für die CDU ist zwar deren Kreisvorsitzender und Döbelns Oberbürgermeister Sven Liebhauser im Gespräch. Ob er tatsächlich für eine Kandidatur zur Verfügung steht, dazu hält sich Liebhauser noch bedeckt. „Wir haben ein Team gebildet, dass sich mit der Frage der Landratswahl befasst. Und wir haben viele gute Leute, die für diese Aufgabe in Frage kämen. Spätestens im Februar des nächsten Jahres wird ein Kreisparteitag darüber entscheiden, wer von der CDU kandidiert“, sagt Liebhauser. Der 40-Jährige hatte sich bei der Döbelner Oberbürgermeisterwahl im Mai 2019 sehr deutlich gegen den AfD-Kandidaten durchgesetzt, ist damit gewähltes Stadtoberhaupt bis 2026 und hätte dann gewiss gute Chancen für eine weitere Amtszeit. Weitaus offener erscheint da der Ausgang der anstehenden Landratswahlen.

Weigand: „Nicht ausgeschlossen“

Rolf Weigand von der AfD, Vize-Fraktionschef im Kreistag und Landtagsabgeordneter, scheint sich jedenfalls schon mal selbst in Stellung zu bringen. Erst kürzlich ließ er im Zusammenhang mit kriminell gewordenen Asylbewerbern vernehmen: „Sachsen und der Landkreis Mittelsachsen müssen eine Abschiebekultur etablieren, die nichts anderes als eine Rückkehr zu Recht und Ordnung wäre. Das muss ein neuer Landrat ab 2022 zur Chefsache machen, um das CDU-Innenministerium in Dresden aus dem Dornröschen-Schlaf zu wecken!“ Ist Weigand der Mann für diese Chefsache? „Es ist nicht ausgeschlossen, dass ich antrete. Doch unabhängig davon, wer es wird – der Kandidat muss bestimmte Anforderungen erfüllen“, sagt Weigand. Schwerpunktthemen für den neuen Landrat sollten unter anderem die Asylfrage, die wirtschaftliche Situation des Landkreises und der Ausbau von Radwegen sein. Der AfD-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Lars Kuppi geht zu 90 Prozent davon aus, dass die AfD Mittelsachsen einen Landratskandidaten aufstellt. Dieser werde Ende Januar, Anfang Februar 2022 fest stehen. Er selbst stehe aber nicht für eine Wahl zur Verfügung.

Neuauflage Wahlbündnis denkbar

Die Kreisvorsitzende der Linken in Mittelsachsen und Landtagsabgeordnete Marika Tändler-Walenta möchte eine Kandidatin oder einen Kandidaten für die Landratswahl am liebsten noch in diesem Jahr nominiert haben: „Dann haben wir die Möglichkeit, einen ordentlichen Wahlkampf zu machen.“ Sie selbst war 2015 die einzige Gegenkandidatin von Matthias Damm. Mit Unterstützung von SPD und Grünen erzielte sie ein Ergebnis von 34 Prozent. Wie „realistisch und sinnvoll“ ein erneutes solches rot-rot-grünes Wahlbündnis ist, gelte es laut Tändler-Walenta noch weiter zu sondieren. Aber: „Es könnte wieder in diese Richtung gehen.“ Auch Henning Homann, Vorsitzender der SPD in Mittelsachsen, möchte einen gemeinsamen Kandidaten nicht ausschließen.

Noch auf der Suche sind die Freien Wähler. Wobei deren wohl bekanntestes Gesicht, der Freiberger Oberbürgermeister Sven Krüger, sich nicht um den Posten des Landrates bewerben will, wie er gegenüber der Freien Presse erklärte. Die Kreisspitze der mittelsächsischen Liberalen trifft sich Dienstagabend in Waldheim zur Vorstandssitzung und will dabei erstmals zum Thema Landratswahl beraten. „Wir müssen noch klären, ob wir einen eigenen FDP-Kandidaten aufstellen wollen oder einen anderen unterstützen werden“, sagte Vize-Kreis-Chef Bernd Wetzig.

Von Olaf Büchel