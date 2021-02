Wer wird erst Stellvertreter und dann Nachfolger?

Großweitzschen

In wenigen Tagen wählen die Gemeinderäte von Großweitzschen den stellvertretenden Friedensrichter. Die Wahl ist nach fünf Jahren turnusmäßig wieder nötig. Zwei Kandidaten stehen zur Wahl: Einer von ihnen ist der jetzige Stellvertreter, Thomas Malkowski. Seit acht Jahren macht er den Job und steht Manfred Nestler zur Seite. Beide bereiten seit Jahren die Amtsübergabe vor. „Ich habe damals, bei meiner Wiederwahl, gesagt, ich würde meinen Stellvertreter als Nachfolger einarbeiten“, sagt Manfred Nestler. Genau das tat er auch. Sukzessive übernahm Thomas Malkowski größere Verantwortung. „Wir haben Fälle zusammen geschlichtet, wobei er die Verhandlungen führte und ich als Begleiter mit dabei war“, so Nestler.

Corona beeinflusst Arbeit

Sechs Fälle gab es im vergangenen Jahr, in denen die beiden Friedensrichter schlichten mussten. Die Corona-Krise hat auch darauf Einfluss. Sich an einen Tisch zu setzen, um Konflikte aus der Welt zu schaffen, war nicht möglich. „Unsere Arbeit musste schriftlich oder telefonisch vonstattengehen“, erklärt Manfred Nestler. An den Konflikten, die die Menschen miteinander haben, änderte aber auch die Pandemie nichts. „Die Renner sind immer noch: der Hahn kräht zu laut, der Hund bellt“, so Nestler.

Bei seinem Stellvertreter hat Manfred Nestler ein gutes Gefühl. In seiner Amtszeit hat er viele Stellvertreter kommen und gehen sehen. „Ich hatte insgesamt sechs Stellvertreter. Die Hälfte davon hat nicht mal eine Amtszeit durchgehalten“, so Nestler.

„Er wäre ein guter Nachfolger“

Thomas Malkowski hält durch. Er weiß sich zu organisieren, ist zuverlässig und gründlich, sagt Manfred Nestler. Bis er einen Erfahrungsschatz wie seinen hat, müssen dennoch einige Jahre ins Land gehen. Seit mehr als 30 Jahren macht Manfred Nestler den Job als Friedensrichter. Für etwa zwei Jahre ist er noch im Amt, dann muss jemand anderes übernehmen. „Er wäre ein guter Nachfolger“, sagt Nestler über seinen jetzigen Stellvertreter. „Entscheiden tut das aber der Gemeinderat.“ Einige Ratsmitglieder erkundigten sich schon bei ihm. Hakten nach, wie die Zusammenarbeit läuft und baten Manfred Nestler um eine Einschätzung.

Die Wahl des stellvertretenden Friedensrichters findet zur nächsten Sitzung des Gemeinderates statt. Die findet am Dienstag, 23. Februar, um 19 Uhr in der Turnhalle in Großweitzschen statt. Die Sitzung ist öffentlich.

Von Stephanie Helm