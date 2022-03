Döbeln

Auf Winkelschleifer und Akkuschrauber hatten es unbekannte Täter abgesehen, als sie in der Zeit von Montagabend bis Dienstag am späten Nachmittag auf ein Gartengrundstück in der Hainichener Straße eindrangen. Gewaltsam verschafften sie sich dort Zutritt zu einer Gartenlaube und stahlen dort die Werkzeuge. Der einbruchsbedingte Gesamtschaden wurde auf zirka 640 Euro beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Von daz