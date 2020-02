Werner Stehr aus Hartha: Ein Jubiläum

Hartha

Werner Stehr aus Hartha hat sich für seinen runden Geburtstag ein ganz besonderes Datum. Heute, am 20. Februar 2020 wird er 100 Jahre alt. So einen Tag kann man gar nicht vergessen, dachte sich auch Harthas Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos), der gleich früh um zehn als einer der ersten Gratulanten vorbei schaute.

Ein Harthaer durch und durch

Werner Stehr wurde am 20. Februar 1920 geboren, als eines seiner acht Geschwister wuchs er in Hartha auf und lebte in der Schildstraße. Auch seine Schulzeit verbrachte Stehr in Hartha, er besuchte die heutige Pestalozzi-Schule, dann begann er eine Lehre zum Tischler. Doch der Krieg machte seiner Zukunftsplanung einen Strich durch die Rechnung, Stehr wurde eingezogen und zum Funker ausgebildet. Damit war aber noch nicht Schluss, Werner Stehr wurde Pilot. Mit der Steuerung von Lastenseglern leistete er seinen Dienst. Er war gerade bei Königsberg, dem heutigen Kaliningrad, als der Krieg endlich ein Ende fand.

Zurück in die Heimat

Nach dem Krieg kam Werner Stehr zurück in seine alte Heimat nach Hartha und begann, wieder als Tischler zu arbeiten. Er wäre gern weiterhin Pilot gewesen, aber das ging in der damals noch jungen DDR nicht. Wenig später, 1954, heiratete er seine Frau und zog mit ihr an den Harthaer Markt, wo er bis heute lebt. Sein Herz sei immer noch topfit, sagt er, aber natürlich habe er auch die ein oder andere Beschwerde. „Die Ärztin sagt immer, sie wünschte sie hätte nur solche Patienten wie meinen Vater“, berichtet eine seiner beiden Töchter. Im Sommer ist er gerne draußen in seinem großen Garten, genießt das Wetter und sitzt in seiner Laube. Richtig lebhaft wird es, wenn Stehrs Familie zu Besuch kommt: Zwei Töchter, drei Enkel und sogar schon vier Urenkel, die kleinsten in der Familie.

Einen Wunsch hat er noch

Stehr selber hat kein Geheimrezept für ein gutes und langes Leben. Er hat nie geraucht, sagt er. Die Zigaretten, die er im Krieg zu seinen Rationen bekommen hat, habe er immer clever eingetauscht für Dinge, die er besser gebrauchen konnte. „Es ist vielleicht auch einfach eine Einstellung eines guten Geistes und einer guten Persönlichkeit“, schätzt Bürgermeister Ronald Kunze. Die scheint Stehr zu haben. Und auch einen Geburtstagswunsch: Er würde gerne nochmal fliegen.

Von Vanessa Gregor