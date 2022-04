Westewitz

Am Bahnhofsweg, zwischen Wald und Bahnlinie, soll eine Solaranlage errichtet werden. Das Vorhaben stößt nicht nur in den Reihen des Gemeinderates auf Widerstand, sondern auch bei den Bürgern. Einige von ihnen positionieren sich jetzt öffentlich dagegen. Susanne und Emely Reichhardt zum Beispiel. Sie haben eine Petition ins Leben gerufen. Mehr als 130 Menschen haben innerhalb kürzester Zeit unterschrieben. Die Reichhardts wohnen in einem der jüngst verkauften Wohnblöcke Am Waldrand. In dritter Generation bewirtschaften sie einen der Gärten in der Anlage, die der Solaranlage weichen sollen.

Sie sagen: Abgesehen davon, dass manche Anwohner ihr grünes Paradies verlieren würden, wird auch der Lebensraum von vielen geschützten Tierarten zerstört. Das ist besonders der 18-jährigen Emely ein wichtiges Anliegen. „Auf der Fläche leben viele geschützte Tiere. Deren ganzer Lebensraum würde zerstört werden. Bluthänfling, Zauneidechse und Moorfrosch sind nur einige von ihnen“, erklärt sie. Dass erneuerbare Energien wichtig sind, daran zweifelt die 18-Jährige nicht. „Doch sollten dafür andere Flächen genutzt werden als die vermeintliche Freifläche direkt am Dorf, wo viele Anwohner der Aussicht auf ein schwarzes Meer ungefragt ausgeliefert werden.“ Zudem sei die Fläche Teil eines Landschaftsschutzgebietes.

Mehr als 130 Unterschriften

Mit der nun ins Leben gerufenen Petition wollen die Reichardts deutlich machen, dass sie nichts unversucht lassen. Dass mehr als 130 Menschen die Petition schon unterschrieben haben, sei ein gutes, wirkungsvolles Zeichen. Davon unbeeindruckt zeigt sich Nicholas Meyer. Er arbeitet für die MJ Projektservice GmbH, die die 1,5 Megawatt Peak-Anlage im Auftrag des Eigentümers der Fläche bauen will. Vor zwei Jahren wurde das Gelände, auf dem die Kleingartenanlage seit vielen Jahren besteht, vom Freistaat Sachsen verkauft. Ein privater Käufer schlug zu, nachdem die Gemeinde sich gegen den Kauf der Fläche entschieden hatte. Und der will jetzt eine Solarfläche daraus machen. Mehrmals war Nicholas Meyer in den vergangenen Wochen schon in der Gemeinde zu Besuch. Zuletzt zu einer Vor-Ort-Begehung mit dem Bürgermeister und einigen Gemeinderäten. Auch die Reichardts waren anwesend.

Innerhalb kürzester Zeit haben 138 Menschen (Stand: 25. April, 15 Uhr) die Petition gegen die geplante Solaranlage in Westewitz unterzeichnet. Quelle: Screenshot

Zur nächsten Gemeinderatssitzung, am 26. April, findet sich das Thema erneut auf der Tagesordnung. Nachdem der Beschluss zur Aufstellung eines für den Bau der Solaranlage notwendigen Bebauungsplanes zur jüngsten Gemeinderatssitzung zurückgestellt wurde, will Bürgermeister Jörg Burkert (Freie Wähler) ihn nun erneut zum Beschluss vorlegen. Doch der Tagesordnungspunkt wird wohl wieder vertagt werden müssen. Denn die MJ Projektservice GmbH justiert noch einmal nach. Bevor die Gemeinderäte darüber entscheiden, wollen Nicholas Meyer und sein Team noch einige Änderungen am Projekt vornehmen. Die sollen vor allem ein Kompromiss mit den Anwohnern und Gartenpächtern sein.

Investor bietet Kompromiss an

Einem der größten Kritikpunkte möchte Nicholas Meyer so den Wind aus den Segeln nehmen. Statt die Anlage im oberen Teil der Fläche zu errichten, soll sie nun ein Stück weiter unten gebaut werden. Die knapp 15 der insgesamt 50 Gärten, die aktuell noch verpachtet sind, könnten so im oberen Teil, Richtung Wald, bestehen bleiben. Ein Sichtschutz zu den Gärten soll ebenfalls errichtet und Büsche als zusätzliche Abgrenzung gepflanzt werden.

Das wichtigste Argument von Nicholas Meyer aber ist: „Wir könnten die Anwohner günstiger mit Strom versorgen als es momentan der Fall ist“, sagt er. Ganz Westewitz würde laut Meyer davon profitieren. Zudem solle jeder Gartenpächter ein spezielles Solarmodul geschenkt bekommen, um damit seinen eigenen Strom für seine Parzelle zu produzieren.

„Das ist einfach eine Müllecke geworden“

Mit der Solaranlage komme außerdem Ordnung in die Fläche. „Das sieht dort an keiner Ecke schick aus. Mittendrin findet man mal ein paar gepflegte Gärten, ansonsten aber viel Plastikmüll, Baumabfälle und ein Zaun, der mittlerweile eine Gefahr für Mensch und Tier ist“, sagt Nicholas Meyer. „Das ist einfach eine Müllecke geworden. Und das können wir schicker machen.“ Die MJ Projektservice GmbH will sich um die Fläche kümmern. Dazu gehört auch, die alte Kläranlage, die einst zur Klinik gehörte, zu entfernen. „Unter den Modulen soll eine Wohlfühllandschaft für die Tier- und Pflanzenwelt entstehen“, fügt Meyer hinzu. Er spricht von einem hübsch aufgeräumten Kasten, der von außen nicht einsehbar ist.

Der untere Teil der Fläche ist über die Jahre verwildert. Weiter oben haben sich Laubenpieper aber ihre eigene, kleine Idylle geschaffen. Quelle: Sven Bartsch

30 Jahre Ordnung auf der Fläche, die jetzt zum einem großen Teil verwildert ist, dafür spricht sich auch der Bürgermeister aus. „Mir ist wichtig, dass dort Ordnung rein kommt. Wir hatten dort zuletzt schon Waschbären und Wildschweine drin.“ Jörg Burkert betont, dass sich das Projekt noch ganz am Anfang befinde. Während des B-Plan-Verfahrens bekämen Umweltamt, Bürger und sämtliche andere Behörden und Institutionen die Möglichkeit, ihre Einwände kund zu tun.

Eigentümer will Solarfläche

Annett und Emely Reichhardt wollten solange nicht warten. Sie befürchten, dass es dann schon zu spät sein könnte. Die Petition soll jetzt ein Zeichen setzen. Nicholas Meyer hingegen sagt: „Wir sind zu Kompromissen bereit, aber grundsätzlich soll da eine Photovoltaikanlage hinkommen.“ Für die MJ Projektservice GmbH stehe das Interesse des Landeigentümers, also dem Auftraggeber, im Vordergrund. „Er hat Verständnis für die Belange der betroffenen Bürger, will auf seiner Fläche aber nun mal eine Solaranlage haben.“

Von Stephanie Helm