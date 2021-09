Westewitz: Was tun gegen Tempo-30-Sünder?

Westewitz

Eigentlich dürften Fahrzeuge auf der Muldenstraße in Westewitz nicht schneller als 30km/h fahren. Nun ist das mit den Verkehrsbeschränkungen so eine Sache: Nicht immer halten sich Verkehrsteilnehmer auch daran. In Westewitz wird das immer öfters zum Problem. Davon berichtet Simone Guzek. Als Anwohnerin erlebt sie regelmäßig, wie sich Temposünder nur wenig für die Geschwindigkeitsbegrenzung interessieren. Ihren Unmut darüber brachte sie in die jüngste Gemeinderatssitzung mit. Sie hakte nach, welche Möglichkeiten die Kommune hat, um den Rasern in der Muldentalstraße den Riegel vorzuschieben.

Denn nicht nur die Tatsache, dass Autos viel zu schnell über die kleine Dorfstraße fahren, ist ein Problem. Auch das Vorhaben, als Anwohner in die oder aus der eigenen Grundstücksausfahrt hinein- oder hinauszufahren, erweist sich als schwierig. Will Simone Guzek auf das eigene Grundstück fahren, traut sie sich kaum abzubremsen aus Angst, einer rast ihr hinten drauf. Umgekehrt sieht das nicht besser aus: Will sie aus ihrem Grundstück herausfahren, muss sie höllisch aufpassen nicht von zu schnell vorbeifahrenden Fahrzeugen erwischt zu werden.

Bürgermeister Jörg Burkert (Freie Wähler) hört nicht zum ersten Mal von dem Problem. Eine richtige Lösung ist ihm aber noch nicht eingefallen. Zwar gebe es Aufpflasterungen auf der Straße, die dafür sorgen sollen, dass Fahrzeuge gezwungen sind, langsamer zu fahren. Mehr kann die Gemeinde aber fast nicht tun. „Die Wege sind zu kurz, um dort zu blitzen“, sagt der Bürgermeister zu einer Möglichkeit, das Rasen im Ort im Zaun zu halten. Zudem hat die Gemeinde Großweitzschen keinen Ordnungsbediensteten. Auch dort fehlt also jemand, der sich dem Problem annehmen könnte. Einzige Chance: die Polizei. Und genau dorthin will sich Jörg Burkert jetzt wenden. „Vielleicht gibt es die Möglichkeit, Erhöhungen zu schaffen“, so Burkert. Sogenannte schlafende Polizisten oder auch Berliner Kissen sind solche Vorrichtungen, um Verkehrsteilnehmer zum Abbremsen zu bewegen. Ob das für die Muldenstraße in Frage kommt, will der Bürgermeister nun in Erfahrung bringen.

Von Stephanie Helm