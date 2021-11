Westewitz kommt ans Erdgasnetz

Döbeln/Westewitz

Am Montag legen die Bagger und wenige Tage später auch die Bohrgeräte los. Die Stadtwerke Döbeln schließen die Westewitz an ihr Erdgasnetz an. Die geplante Erschließung des neuen Eigenheimgebietes Am Kirschberg gab den Ausschlag, das ganze Dorf zu fragen, in wievielen Haushalten Interesse an eine Erdgasanschluss besteht. Über 90 Hausbesitzer hatten Interesse bekundet, als sie von den Planern der Stadtwerke informiert wurden. „Zwischenzeitlich sind 70 Haushalte unter Vertrag, die in den nächsten Wochen und Monaten einen Erdgasanschluss in ihr Haus bekommen“, sagt Simone Friedrich, Prokuristin der Döbelner Stadtwerke.

Bereits am Montag legt die RAT Rohr- und Anlagentechnik GmbH Ostrau im ersten Bauabschnitt los. So werden am Bäckerberg auf 80 Metern Länge die ersten beiden Hausanschlüsse hergestellt. Im Bohrspülverfahren wird zudem von der Bethanien-Klinik bis zum Ortseingang Westewitz auf 450 Metern Länge die Mitteldruck-Erdgasleitung eingebaut. „Je nach Witterung sollen diese Arbeiten noch vor Weihnachten beendet werden“, sagt Thomas Czapinski von den Döbelner Stadtwerken. Die Arbeiten im ersten Bauabschnitt werden dann im neuen Jahr fortgesetzt. Dieser Abschnitt führt die Hauptstraße weiter entlang bis zur Bahnlinie. Bis März/April sollen die Rohre verlegt sein. Dann folgt der zweite Abschnitt , jenseits der Bahnlinie zum Scheergrundweg und an der Muldentalstraße. Auch das neue Wohngebiet Am Kirschberg wird in diesem Zuge mit der Mitteldruck-Erdgasleitung angeschlossen.

Anfang September startete die Erschließung des neuen Wohngebietes mit dem offiziellen ersten Spatenstich. Ein Bauträger übernimmt für die Gemeinde die Erschließung des Geländes. Danach sollen die 16 Parzellen an interessierte Bauwillige verkauft werden. Die Parzellen umfassen 700 bis 1700 Quadratmeter. Neun Interessenten gibt es bereits für die Flächen. Im Sommer hatten Archäologen das Baugebiet am Kirschberg streifenweise umgegraben. Keramikscherben, Steinwerkzeuge und eine Menge mehr deuteten darauf hin, dass schon vor mehreren tausend Jahren Familien auf dem Gelände siedelten.

Beim Erdgasvertrieb gehören den Döbelner Stadtwerken neben dem Erdgasleitungsnetz in Döbeln auch eigene Netze in Großweitzschen, Mochau, Mockritz oder Altleisnig und Thümmlitzwalde. In Ebersbach wurden vor ein paar Jahren ebenfalls etwa 70 Haushalte neu ans Gasnetz angeschlossen. Zudem wurde in Ostrau das Gasnetz der Stadtwerke erweitert.

Beim Erdgas verkauft der regionale Energieversorger 245 Gigawattstunden im Jahr an 3700 Haushalte und Kunden in den stadtwerke-eigenen Netzen in Döbeln, Großweitzschen, Mochau, Ebersbach, Altleisnig und Thümmlitzwalde sowie perspektivisch in Ostrau, Zschaitz-Ottewig und Ziegra.

