Westewitzer Karnevalisten starten mit Grusel in die heiße Phase

Westewitz

„Muldenschiffer Ahoi!“, schallt es in wenigen Wochen wieder durch die Großweitzschener Turnhalle. Der Carnevalsclub der Muldenschiffer (CCM) zu Westewitz fiebert auf die anstehenden Veranstaltungen hin. Präsidentin Kerstin Schmiedchen steckt mit ihrer 130 Mann und Frau starken Truppe mitten in den Vorbereitungen. Bereits im Mai letzten Jahres wurde das Motto festgelegt. „Das passiert bei uns demokratisch. Aus acht Vorschlägen wurde gewählt“, erklärt die Präsidentin. Den Sieg holte „Der CCM um Mitternacht zur Geisterstund‘ im Schloss erwacht“. Mottos, die es auf Platz zwei und drei schafften, bekommen zur nächsten Saison noch mal eine Chance.

Hauptprobe am 1. Februar

Steht das Motto beginnen die ersten Ideen zu sprudeln. „Jedes Mitglied, jede Gruppe sammelt Ideen über den Sommer. In die heiße Probenphase geht es dann im August“, so Kerstin Schmiedchen weiter. Ein- bis zweimal in der Woche probten die einzelnen Gruppen. Noch ist sie die Einzige, die weiß, was der Rest der Truppe macht. Für die Gruppen untereinander ist das Programm der jeweils anderen noch geheim.

Zur großen Hauptprobe am 1. Februar – knapp zwei Wochen vor der ersten Abendveranstaltung – werden die einzelnen Bestandteile zusammengefügt. Auftritte der Tanzgruppen, der Damengarde, des Elferrats, des Männerballetts oder des Fanfarenzuges – alles wird zusammengestrickt und zu einem großen Ganzen verwoben. Von 9 bis 17 Uhr kommt in der Großweitzschener Turnhalle alles auf eine Bühne. „Dort wird das Zusammenspiel geübt und die Technik zum ersten Mal geprobt.“ Manche der Tanzgruppen üben an diesem Tag zum ersten Mal in der Turnhalle.

Wühlen im Kostümfundus

An diesem Freitag aber gibt es erst einmal die erste Kostümprobe. „Schon die Kostüme aus unserem Fundus zusammen zu suchen, ist ein Heidenspaß“, erzählt die Präsidentin. Vieles kommt aus den eigenen Reihen, wird geschneidert, umgenäht, aufgepeppt. Einiges aber auch neu angeschafft. Gleichzeitig beginnen die Requisitenbauer ihre Arbeit, machen hier und da den Feinschliff.

Manche Ideen, so Kerstin Schmiedchen, kommen auch erst nach und nach. Insgesamt hat das Programm einen Umfang von etwa zweieinhalb Stunden. „Wir sind ein Sitzungskarneval. Das heißt, es gibt einzelne Programmblöcke, zwischendurch kann getanzt werden.“ Nicht fehlen darf die obligatorische Büttenrede. Die hält Kerstin Schmiedchen als Vereinspräsidentin in diesem Jahr selbst. Für ihr Publikum ist sie besonders dankbar. „Die Zuschauer machen super mit. Und alle sind verkleidet!“

Zu 100 Prozent Karnevalist

Doch können die Karnevalisten ihren Fasching trotz Stress und Zeitplan überhaupt genießen? „Das ist schon ein Genuss“, sagt Kerstin Schmiedchen. „Gerade die Aufregung in den Generalproben ist, warum wir das alle machen. Es ist positiver Stress, auch wenn man davon manchmal graue Haare kriegt.“ Man kann nur zu 100 Prozent Karnevalist sein oder gar nicht, ist sich die Präsidentin sicher.

Die Termine: 1. Sitzung am 15. Februar, 18:30 Uhr; Kinderkarneval mit Umzug am 16. Februar, 14 Uhr; 2. Sitzung am 22. Februar, 18:30 Uhr; Veranstaltung für geistig behinderte Menschen am 23. Februar, 13.30 Uhr. Alle Veranstaltungen finden in der Turnhalle in Großweitzschen statt.

Von Stephanie Helm