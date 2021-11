Westewitzer Park wird zur Begegnungsstätte

Westewitz

Aus der Fläche vorm Bahnhof in Westewitz soll eine Begegnungsstätte werden. Ein Park, der zum Verweilen einlädt, aber auch für Veranstaltungen genutzt werden soll. Die dafür nötigen Bauarbeiten sind in vollem Gange. Patrick Stein von der Firma Wilhelm & Co. Straßen- und Wegebau GmbH aus Mutzschen sorgt beispielsweise gerade für einen ebenen Baugrund. Die Wegführung wird geändert und neue Pflanzen, Bäume und Hecken werden gepflanzt. Das alte Gehölz parallel zur Hauptstraße verschwindet, stattdessen säumt schon bald ein drei Meter breiter Blumenstreifen den Weg. Die Wege aus Sand werden mit Pflastersteinen eingerahmt und die Rasenflächen wird ertüchtigt und begradigt. Insgesamt kostet die Umgestaltung des Parkes rund 67.000 Euro. In dieser Höhe fließen auch die Leader-Fördermittel, wobei die Gemeinde einen Eigenanteil von rund 17.000 Euro leistet.

Bevor die Gemeindeverwaltung überhaupt den dringend notwendigen Förderantrag stellen konnte, gab es heftige Kritik aus den Reihen der Gemeinderäte. Grundtenor: Die Maßnahme sei zu teuer. Letztlich entschied sich die Mehrheit aber doch für das Projekt und die Verwaltung konnte den Fördermittelantrag einreichen. Mit dem Zuschlag kam die Vergabe der Arbeiten, die nun ausgeführt werden.

Von Stephanie Helm