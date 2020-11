Westewitz

Der Bebauungsplan für das neue Wohngebiet „Am Kirschberg“ in Westewitz hat die erste Hürde genommen. Diverse Institutionen haben ihre Bedenken geäußert oder auch Einspruch eingelegt. Die Projektgesellschaft Wohngebiet Kirschberg mbH konnte darauf schon reagieren und alle Kritikpunkte aus der Welt schaffen.

Zwei Investoren bilden die Projektgesellschaft, die aus der Fläche in Westewitz ein Wohngebiet machen will. Einer von ihnen ist der Leipziger Steffen Naumann-Delmare. Gemeinsam mit Thomas Süß aus Taucha wuppt er das Projekt. Am Dienstagabend informierte er die Gemeinderäte über den aktuellen Stand.

Anzeige

Bahn legt Einspruch ein

Demnach gab es eine Reihe von Dingen, die die beiden Investoren samt Planer in Angriff nehmen mussten. Im Kern sei an den Strukturen aber nichts verändert wurden, sagt Steffen Naumann-Delmare. Größter Kritiker sei die Deutsche Bahn gewesen. Sie legte Einspruch gegen das komplette Vorhaben ein. Deren Bahnlinie verläuft hinter dem Wohngebiet. „Die Deutsche Bahn hatte Angst der Bahnkörper wegen unserer Versickerungsanlage unterspült wird“, erklärt Naumann-Delmare. Ein Vor-Ort-Termin zeigte, dass der Bahnkörper viel höher liegt als das Wohngebiet.“ Die Deutsche Bahn zog den Einspruch daraufhin zurück. Eine zwei Meter hohe Schallschutzwand trennt künftig Wohngebiet und Bahnlinie.

Ein weitere großer Knackpunkt: Die Nähe zum Wald. Eigentlich muss ein Abstand von 30 Metern zur sogenannten Waldkante gewahrt werden. „Die Umweltbehörde hat uns versichert, dass der Waldabstand unproblematisch ist“, erläutert der Investor. Trotzdem: Für zwei Grundstücke gilt eine besondere Hinweispflicht. „Dort sollte Funkenflug vermieden werden. Einen entsprechenden Hinweisen werden wir potenziellen Käufern vertraglich weitergeben.“ Konkret bedeutet das: Offene Feuerstellen sind nicht generell verboten, aber eine vorsichtige Zurückhaltung gewünscht.

Schottergärten verboten

Neue Festlegungen gibt es zudem in Sachen Außengestaltung. „Schottergärten, die zum Großteil aus Kies oder ähnlichem bestehen, sind nicht erlaubt. Stattdessen Wiesen und Beete“, erklärt der Investor.

Auf eine der größten Schwierigkeiten machte Gemeinderatsmitglied Sven Krawczyk ( CDU) aufmerksam. „Der Höhenunterschied, um von der Kreisstraße auf die Grundstücke zu kommen, ist riesig.“ Wie riesig, macht der Investor selbst deutlich. „Auf manchen Grundstücken entspricht der Höhenunterschied ein ganzes Geschoss, also 2,50 Meter.“ Das Problem zu lösen, sei Aufgabe der künftigen Grundstücksbesitzer. Für Steffen Naumann-Delmare wäre denkbar, das Haus entsprechend zu planen. Also: Die Garage auf Höhe der Kreisstraße und darunter und darüber jeweils ein Vollgeschoss. Oder aber die Grundstückseigentümer errichten eine Abfahrt von der Kreisstraße zu ihrem Grundstück. „Das lässt sich dank der großzügigen Grundstücksflächen gut machen“, sagt der Investor.

Überschwemmungen bei Starkregen

Und auch das Problem, dass die Fläche in der Vergangenheit bei Starkregen immer mal wieder arg von Überschwemmungen betroffen war, ist eines, dass die Projektgesellschaft noch beheben muss.

Der nun geänderte Bebauungsplan wird erneut ausgelegt. Und für den 17. Dezember ist ein Termin beim Notar ausgemacht, um die Grundstücksübertragung von Gemeinde zur Projektgesellschaft zu besiegeln. Dann können die Verträge mit Versorgern gemacht werden.

„Unser Konzept hat überzeugt“ – der Investor im Interview Frage: Wie sind Sie auf Westewitz gekommen? Steffen Naumann-Delmare: Wir realisieren ähnliche Projekte wie jetzt in Westewitz schon in Eilenburg und Trebsen beispielsweise. Mitte 2018 hatte die Gemeinde eine Investorenausschreibung vorbereitet und wir haben uns beworben. Unser Konzept hat die Gemeinderäte überzeugt, denn wir verkaufen unsere Grundstücke bauträgerfrei. Das heißt: Bei uns ist alles offen – ob erschlossenes Grundstück, mit Rohbau oder das Komplettprogramm mit Architektenleistung. Wie viele Grundstücke sollen entstehen? 16. Als Investoren wollten wir logischerweise mehr, aber die Gemeinderäte regten an, lieber größere Grundstücke zwischen 700 und 1700 Quadratmeter anzulegen. Gibt es bereits erste Interessenten? Im Moment sind wir noch nicht in der offiziellen Vermarktung. Über die Gemeinde ist aber schon der Kontakt zu aktuell neun Interessenten hergestellt wurden. Solange aber nicht alles geklärt ist, machen wir bewusst noch keine Verträge. Wann können die ersten Grundstücke verkauft werden? Im März nehmen erst einmal die Archäologen eine erste Grabung vor. Je nachdem ob was Interessantes gefunden wird, entscheidet sich, wann wir in die Vermarktung gehen können. Wenn alles glatt läuft, dann können ab März/April die ersten Grundstücke verkauft werden.

Von Stephanie Helm