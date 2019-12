Westkrimi wirft Schatten bis Döbeln

Döbeln

Drogen aus dem Darknet – deswegen steht ein 25-jähriger Döbelner seit Ende November vor Gericht. Am 2. Verhandlungstag versuchte Rechtsanwalt Thomas H. Fischer diesen Prozess platzen zu lassen. Grund: Das Gericht will eine Ermittlungsakte aus einem anderen Verfahren beiziehen, das in Münster gegen Kuriere und Drahtzieher des Darknet-Drogenhandels läuft beziehungsweise lief. Das Gericht in Döbeln hatte Zeugen geladen, deren Aussagen mit dem zu tun hatten, was in den Akten aus dem anderen Verfahren steht. Aber in diese hatte er bisher keine Einsicht, argumentierte der Verteidiger. „Akteneinsicht ist das Kernstück der Verteidigung. Ich beantrage, das Verfahren auszusetzen.“ Wäre das Gericht dem nachgekommen, hätten die drei Zeugen unverrichteter Dinge wieder abreisen können. Und dabei kamen die drei Zollbeamten von weither aus dem Westen der Bundesrepublik.

Bestellen, wie bei Ebay

Sie gehören zu einer speziellen Ermittlungsgruppe, die gegen den Drogenhandel aus den Niederlanden ermittelt. Und sie konnten auch aussagen. Richterin Karin Fahlberg, die Vorsitzende des Schöffengerichtes, stellte die Entscheidung über den Antrag des Verteidigers zurück. So berichtete unter anderem der Zollbeamte Jürgen Z., wie Rauschgift in großem Stil von Holland nach Deutschland kommt. „Das Darknet ist nicht so schwer. Jeder, der schon mal was bei Ebay bestellt hat, kriegt es hin, sich im Darknet Drogen zu bestellen.“ Der Beamte zog recht viele Vergleiche zu Ebay und konnte diese auch mit Beispielen belegen. Nicht nur, dass die Seiten der Drogen-Online-Shops denen des Internet-Auktionshauses ähneln, es gibt auch einen versicherten Versand. „Wenn eine Sendung beschlagnahmt oder gestohlen wird, gibt es Ersatz“, so Jürgen Z.. Das koste natürlich extra.

Kleiner Fisch

Dabei steckt der Betreiber des Onlineshops das jeweilige Rauschgift in Postsendungen, die Kuriere gleich hinter der Grenze in Deutschland aufgeben. Bezahlt wird anonym mit der Internetwährung Bitcoin. „Wir haben die Postsendungen abgefangen und beschlagnahmt – insgesamt 1.000 Stück“, sagte Jürgen Z.. Das an den Döbelner adressierte Paket chargiert mit 160 Extasy-Pillen und einem knappen Gramm Koks drin eher unter den kleinen Fischen. Laut Zollzeugen waren unter den Drogenpaketen auch welche mit 5.000 Extasy-Pillen.

West-Akten für Ost-Prozess

Der Prozess wird fortgesetzt. Dazu lässt sich das Gericht die Akten aus Münster schicken. Aus diesen soll hervorgehen, wie die Strafverfolgungsbehörden auf den Döbelner als Tatverdächtigen kamen, der sich aus den Niederlanden hätte Drogen schicken lassen wollen.

Von Dirk Wurzel