Was beschert uns Petrus an den Feiertagen? Ein Interview mit Robert Scholz, dem Chef des Deutschen Wetterdienstes in Leipzig-Holzhausen.

Viele Menschen in Deutschland brauchen ob des weihnachtlichen Lockdowns und der Sozialdistanz unterm Tannenbaum tröstende Aussichten. Was trägt das Wetter zur Bewältigung der aktuellen Krise bei?

Wenn Sie auf die viel beschriebene und viel besungene Weiße Weihnacht abzielen, dann habe ich eher durchwachsene Nachrichten. Das Wetter ist wie das Corona-Jahr 2020, es geht rauf und runter. Und wie es weitergeht, ist alles andere als sicher. Aber das war schon immer so.

Robert Scholz, Jahrgang 1980, ist Diplom-Meteorologe und seit 2018 Leiter der Außenstelle Leipzig-Holzhausen des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Der gebürtige Ost-Berliner studierte nach dem Abitur an der Freien Universität Berlin. Vor seinem Wechsel zum DWD im Jahr 2010 arbeitete er unter anderem für die Plattform wetter.com. Scholz lebt in Partnerschaft und hat eine 14-jährige Tochter. Quelle: André Kempner

Wie schaut es denn aus?

Am 22. und 23. Dezember erwarten wir Temperaturhöchstwerte im zweistelligen Plus-Bereich. Es wird für Dezember ungewöhnlich mild.

Wer ist schuld?

Unser Wetter wird momentan von Tiefdruckgebieten über dem Atlantik und den Britischen Inseln dominiert. Ein Tief namens „Greta“ schaufelt bis Heiligabend diese feuchte, fast subtropisch anmutende Luft zu uns. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.

Es hieß am Ende der Vorwoche, unter diesen Tiefdruckgebieten befinde sich ein – Zitat – Wahnsinnstief, das selbst der Leipziger Tieflandsbucht für den Heiligen Abend ein wenig Schnee bescheren könnte. Was ist da dran?

Ein Wahnsinnstief ist die „Greta“ nicht gerade, aber am 24. Dezember wird uns ihre Kaltfront überqueren. Ab Heiligabend fließt dann deutlich kältere Luft aus Norden ein, sodass wir am 1. Weihnachtsfeiertag vielleicht doch noch mit einer angezuckerten Überraschung rechnen können. Aber so richtig raus ist das zwei Tage vorher auch noch nicht, denn bei Schnee im Tiefland kommt es immer auf das richtige Timing an. Vielleicht ist es auch nur Schneeregen. Die große Frage bleibt natürlich auch, ob irgendetwas liegen bleibt.

Wie schaut’s denn bei den Temperaturen aus?

Nach Heiligabend wird es sukzessive kälter, an den Weihnachtsfeiertagen gibt es, ganz wintertypisch, nachts leichten Frost. Die Chance für festen Niederschlag am 1. Feiertag liegt übrigens zwischen 40 und 60 Prozent, wobei die Meteorologen jede einzelne Flocke schon als Erfolg werten.

Jetzt werden Sie wahrscheinlich gleich hinzufügen: „Aber nur in den höheren sächsischen Lagen.“

Hier rede ich auch vom Tiefland. Im Bergland liegt die Schneewahrscheinlichkeit deutlich höher. So um die 80 bis 90 Prozent.

Wie viel kommt runter?

Wahrscheinlich zu wenig, um als richtige Schneedecke zu gelten.

Das sind die Jahre seit 1969, in denen in Leipzig Weihnachten Schnee lag. Quelle: Flugwetterwarte Leipzig

Unterm Strich bleibt die bittere Erkenntnis: Wir warten besser auf den Weihnachtsmann als auf Heiligabend-Schnee. Den gab es in Leipzig letztmals Anno Domini 2010. Verdammt lang her …

Für Schnee-Enthusiasten wie Sie natürlich bitter. Wir hatten in Leipzig in den zurückliegenden 40 Jahren acht Mal „Weiße Weihnacht“; also im Schnitt alle fünf Jahre. Davon konnte zuletzt tatsächlich keine Rede mehr sein. Aber vielleicht rettet Sie ja der 1. oder 2. Weihnachtstag.

Warum ist dieser weihnachtliche Winterzauber dabei, sich für immer zu verabschieden?

Langsam, wollen wir doch bitte realistisch sein. Wir erwarten vom Wetter immer, dass es an einem ganz bestimmten Tag Schnee bringt. Ich erinnere da gern an das Geburtstagsparadoxon. In einer Klasse von ungefähr 23 Schülerinnen und Schülern besteht eine 50-Prozent-Wahrscheinlichkeit, dass zwei Leute an ein und demselben Tag Geburtstag haben. Sie dürfen dabei aber nicht verlangen, dass dieser Tag festgelegt ist. Hier beträgt die Chance weniger als ein Prozent.

Was erwarten Sie überhaupt vom Winter 2020/2021?

Grundsätzlich, und damit sind wir wieder bei den Wahrscheinlichkeiten, ist die Schnee-Chance am Ende eines Winters größer als an seinem Beginn. Ende Dezember haben sich die Kontinentalmassen bei uns in Europa noch nicht genügend abgekühlt. Dieser Prozess tritt erst im Januar ein. Danach ist das, was wir klassischen Winter nennen, auch eher möglich als um Weihnachten herum.

Mal weg vom leidigen Thema „Weiße Weihnacht in LE“: Wann gab es in Leipzig überhaupt zum letzten Mal eine geschlossene Schneedecke?

Kaum zu glauben, aber das ist noch gar nicht so lange her. Am 17. März 2018, während der Buchmesse, musste der Leipziger Hauptbahnhof nach heftigen Schneefällen geschlossen werden. In der Innenstadt fielen damals zum Teil 20 Zentimeter. Im Umland wurden Straßen gesperrt, weil sie nach Schneeverwehungen unpassierbar waren. Ganz anders 2019: Das Vorjahr war das erste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, in dem wir für Leipzig keine geschlossene Schneedecke verzeichnen konnten. Überhaupt der Winter 2019/2020: Der hat nicht stattgefunden. Es war viel zu mild.

Der aktuelle meteorologische Winter ist jetzt drei Wochen alt. Wie fällt die Bilanz seines knappen ersten Drittels aus?

Es ist in Leipzig im Moment rund 2,4 Grad wärmer als im Klimamittel von 1961 bis 1990. Es ist außerdem sehr trocken. Wir haben bislang gerade mal 13 Prozent des durchschnittlichen Niederschlagsaufkommens in einem Dezember registriert. Das Besondere: Als eine der wenigen Regionen in Deutschland bietet Leipzig dabei auch noch viel Sonnenschein. Am 18. Dezember standen bereits 116 Prozent der durchschnittlichen Sonnenscheindauer in einem Dezember zu Buche.

Mit anderen Worten: Leute, lasst die Schlitten im Keller, holt lieber die Sonnenliegen raus?!

Nicht ganz, die nächsten Tage sehen sonnentechnisch eher mau aus. Zunächst ist es mild und regnerisch, zeitweise windig. Heiligabend könnten Sie theoretisch surfen gehen. Natürlich mit Neopren und Mindestabstand. Aber danach geht es wieder runter mit dem Quecksilber. Für den Spaziergang an den Weihnachtsfeiertagen empfiehlt sich der Winterpulli.

Von Dominic Welters