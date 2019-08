Rosswein

Ab Montag öffnet Roßweins Stadtbad seine Türen wieder. In den zurückliegenden Wochen sind alle Vorbereitungen getroffen worden, damit die Badegäste in der Halle willkommen geheißen werden können. Bis Sonntag, so Badchef Jens Göhler, wird das Freibad definitiv noch geöffnet haben. In der kommenden Woche aber behalte man sich vor, je nach Wetterlage zu entscheiden. Weil der Vorbericht eine deutliche Abkühlung voraussagt, geht Jens Göhler davon aus, dass im Wolfstal Ruhe herrschen wird. Schon jetzt sei die Zahl der Badegäste deutlich zurückgegangen, und das trotz sommerlicher Temperaturen. „Es ist eine gewisse Bademüdigkeit festzustellen“, sagt er.

Anmeldung für Kurse geöffnet

Zeit, dass im Hallenbad wieder der reguläre Betrieb mit Schwimmkursen und Aquafitness startet. Die ersten beiden Wochen befinde man sich noch in der Startphase. „Wir arbeiten uns langsam rein“, sagt Jens Göhler. Anmeldungen von Kindern, die Schwimmen lernen sollen, ist in Roßwein jederzeit möglich, wobei die Kurse gut besucht sind und aktuell nur noch freie Plätze für den Januar zu vergeben sind.

Kleine Reparaturen im Stadtbad

Ein paar kleinere Reparaturen hatten während der Sommerpause im Stadtbad durchgeführt werden. Nichts außergewöhnliches, sondern eher Tagesgeschäft, wie Jens Göhler sagt. Ungewöhnlich hingegen war die Zahl der Überprüfungen, die das Hallenbad jetzt ereilt haben: TÜV, Gesundheitsamt und unangekündigt die Unfallkasse schauten vorbei, wobei die Haltestange an der Stirnseite des Beckens bemängelt wurde. Diese Stande wurde entfernt und das Problem damit behoben. Beprobt wurde unter anderem auch auf Legionellen, wobei Jens Göhler guter Dinge ist, was das noch ausstehende Ergebnis angeht: „Wir haben die entsprechenden Temperaturen immer einhalten können und viel gespült.“

An den Öffnungszeiten und den Preisen ändert sich auch in der neuen Hallenbadsaison nichts.

Von Manuela Engelmann-Bunk