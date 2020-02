Wetttackern und Chefstemmen – Die etwas andere Mittagspause bei Gromke in Döbeln

Döbelnb

Einfach nur Mittagspause kann jeder: Beim Hörzentrum Gromke in Döbeln kam am Dienstag richtig Schwung in die Sache, denn dort hat die Belegschaft an den Betriebsfestspielen vom Radiosender R.SA teilgenommen. Unter dem Motto der „Schnellsten Mittagspause der Welt“ ging es für den Chef und seine drei Mitarbeiterinnen in drei Disziplinen um die Bestzeit. Dafür kamen auch extra die beiden R.SA-Moderatoren Katja Möckel und Uwe Fischer vorbei.

Wetttackern und Chef-Stemmen

Bei der ersten Disziplin, dem Wetttackern, legte sich Sabine Rath ins Zeug. Sie hatte auch die Idee zur Teilnahme: „Ich hab es letzte Woche im Radio gehört und dann haben wir uns gleich beworben.“ Ihr Chef, Matthias Albrecht, findet die Aktion jedenfalls super und war auch wichtiger Bestandteil der zweiten Disziplin: dem Chef-Stemmen. Mit vereinter Kraft schafften es seine Mitarbeiterinnen, ihn in einem Bürostuhl gen Himmel zu heben. Nicht um Kraft, sondern um Schnelligkeit ging es dann in der letzten Disziplin, dem Bürostuhl-Wettfahren. Dafür wurde es auch einmal richtig laut in der Döbelner Fußgängerzone. Über 20 Meter ging es draußen übers Pflaster, der Chef schob, Mitarbeiterin Sandra Querfeld durfte im Stuhl Platz nehmen und die Strecke war innerhalb von 5,36 Sekunden geschafft. So eine Mittagspause hat Hannelore Ulbricht, die seit 25 Jahren zum Team Gromke gehört, auch noch nicht erlebt, erklärt sie.

Spaß und Abwechslung

Bei Gromkes war Tourauftakt. Die Idee hinter den Betriebsfestspielen erklärt R.SA-Moderator Uwe Fischer in einem kurzen Satz: „Wir wollen Spaß und Abwechslung in die Firmen bringen.“ Dreimal die Woche ist das Moderatoren-Team nun noch bis zum 13. März unterwegs – auch, um die Mitarbeiter ein bisschen in Bewegung zu bringen. Jeden Freitag gewinnt ein Betrieb als Wochensieger. Der kann sich dann über einen Kaffeetassen-Bonus von 500 Euro freuen.

Von Vanessa Gregor