Wie Döbelner Rassegeflügelzüchter ihre Zukunft sehen

Döbeln/Mochau

Das war knapp. Ob die Züchter des Rassegeflügelzuchtvereins Döbeln und Umgebung ihre Jubiläumsschau eine Woche später über die Bühne gebracht hätten? Wohl kaum – oder mit noch viel mehr Aufwand. Und so waren die Vereinsmitglieder um den Vorsitzenden Frank Helm doch ziemlich froh, dass die strengeren Corona-Regeln erst ab Montag gelten.

Trotz Pandemie ist es dem Verein gelungen, anlässlich seines 150-jährigen Bestehens eine beachtliche Schau am Wochenende auf die Beine zu stellen. „Rund 40 Züchter zeigen 411 Tiere. Es sind Hühner in einer großen Rassenvielfalt, Tauben, Laufenten, zwölf Gänserassen, Puten, Perlhühner und sogar Ziervögel zu sehen. Und wir haben 20 Tiere in einer Madras-Sonderschau. Wir sind stolz darauf, dass wir solch ein großes Spektrum präsentieren können“, sagte Frank Helm am Sonnabendmorgen zur Eröffnung der Ausstellung. Zu der war auch der 1. Beigeordnete des Landkreises, Lothar Beier, gekommen. „Sie haben auch allen Grund stolz zu sein. Sie erfüllen mit ihrer Zuchtarbeit eine große Aufgabe – den Erhalt der genetischen Vielfalt beim Rassegeflügel“, erklärte der Vize-Landrat.

Rund 20 Taubenrassen sind in Mochau zu sehen. Quelle: Sven Bartsch

Die Jüngsten sind über 60

Im Saal des Mochauer „Dorfkrugs“ waren die Käfige in Reihen aufgebaut. Und wer von den Besuchern ebenfalls schon am Morgen eintraf, den begrüßten die zahlreichen Hähne unter dem Federvieh mit lautem Kikeriki. Dem Vereins-Jubiläum war eine kleine Extra-Ausstellung gewidmet. Dort befand sich auch ein Grußschreiben des seit vielen Jahren befreundeten Zuchtvereins Unna-Lünern (Nordrhein-Westfalen). „Die Begeisterung für die Rassegeflügelzucht konnte in Döbeln über die Jahrzehnte erhalten werden. Das alleine ist eine Leistung“, würdigte Wilhelm Dördelmann. Dass das alles andere als eine Selbstverständlichkeit ist, verdeutlichte Frank Helm: „Unser Verein ist durch den Tod von Mitgliedern stark dezimiert worden. Jetzt sind wir nur noch zwölf Mitstreiter. Dabei bilde ich mit Knuth Walther die ’Jugendgruppe’ mit Anfang 60. Wenn sich mehrere Vereine nicht zusammenschließen, dann wird das Ganze zusammenbrechen. Anders wird es bald nicht mehr machbar sein.“ Zwar gebe es die Hoffnung, dass auch durch Ausstellungen wie am Wochenende, junge Leute zum Hobby der Rassegeflügelzucht finden. Doch ein großer Zuwachs ist keinesfalls zu erwarten. Helm verwies darauf, dass zahlreiche Familienmitglieder der Zuchtfreunde beim Transport der Käfige und Tiere und beim Aufbau der Schau mitgeholfen haben. Helm: „Darauf sind wir angewiesen.“

Steffen Wolf (v.l.), Horst Kirsten, Knuth Walther und Jörg Franze zeigen Wimpel und Schiefertafel zum Jubiläum sowie rassige Hähne. Quelle: Sven Bartsch

Seltene Zwerge

Erhard Pranke vom benachbarten und ebenfalls befreundeten Zuchtverein Ostrau überreichte ein schmucke Jubiläumtafel aus Schiefer, darauf abgebildet die Lieblingsrassen von Frank Helm. Und Zuchtfreund Knuth Walther aus Döbeln stellte seine Lieblinge vor: Federfüßige Zwerghühner, perlgrau mit weißen Tupfen. „Das ist ein ganz seltener Farbenschlag. In ganz Deutschland gibt es davon nur noch drei Züchter.“ Für die Teilnahme an Sonderschauen nimmt Knut Walther deshalb auch schon mal lange Wege auf sich, bis zur Küste oder bis nach Bayern. Die Zwerge haben es ihm angetan. „Wenn ich ein Frühstücksei esse, dann nur von meinen Hühnern. Beim Kuchenbacken muss die Frau aber immer ein paar mehr Eier nehmen, als im Rezept steht, weil sie doch recht klein sind.“

Knuth Walther mit Federfüssigem Zwerghuhn des seltenen Farbenschlags perlgrau mit weißen Tupfen. Quelle: Olaf Büchel

Am Sonnabendabend trafen sich sich die Döbelner Züchter mit Gästen in der Margarethenmühle bei Naußlitz und feierten das 150-jährige Vereinsbestehen. Auch das wäre wohl eine Woche später nicht so einfach möglich gewesen.

Von Olaf Büchel