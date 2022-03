Wie das radikale Ich unsere Demokratie bedroht – Martin Hecht zu Gast im Gut Gödelitz

Gödelitz

Es genügt nicht, die demokratische Herrschaftsordnung als bloßes Verfahren zur gesellschaftlichen Verständigung und Willensbildung zu begreifen. Sie ist auch Ausdruck eines bestimmten Menschenbildes. Die Demokratie steht auf moralisch-geistigen Grundlagen. Brechen diese weg, so mag sich das institutionelle Gebäude noch eine gewisse Zeit aufrechterhalten. Irgendwann allerdings gibt es nach und fällt ein. Die Demokratie hat Voraussetzungen, braucht Rahmenbedingen und Haltungen. Diese sind weder gott- noch naturgegeben. Auch in der Demokratie kommt es auf das konkrete Verhalten der Menschen an. Demokratie funktioniert nur mit Demokraten.

Die Einsamkeit des modernen Menschen

Der Gast auf Gut Gödelitz, der Autor und Publizist Martin Hecht, beleuchtet die sozialen Umstände, innerhalb derer sich unsere Demokratie entwickelt. Er hat ein Buch über die Einsamkeit des modernen Menschen geschrieben. Die Vereinzelung bedroht unser Miteinander und Füreinander auf eine ganz grundsätzliche Art und Weise. Am Samstag, 19. März, referiert Martin Hecht unter dem Thema „Die Einsamkeit des modernen Menschen. Wie das radikale ICH unsere Demokratie bedroht“. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr.

Hecht wurde 1964geborgen, studierte Politikwissenschaften, Soziologie, Neuere Geschichte und Kommunikationswissenschaften in Freiburg und London. Nach Stationen beim ZDF und SWR ist er seit vielen Jahren freier Autor und Publizist. Er hat zahlreiche Bücher veröffentlicht.

Dauerausstellung wird eröffnet

Im Vorfeld des Vortrags wird Dr. Wendelin Szalai im Namen des Vereins die zukünftige Dauerausstellung „Herzensbilder“ von Ulrich Pietzsch eröffnen. Geplant ist die Veranstaltung im Ost-West-Forum derzeit als 3G-Veranstatung. Die Teilnehmer müssen nachweisen, dass sie geimpft oder genesen sind oder einen negativen Testnachweis (nicht älter als 24 Stunden) vorzeigen. Außerhalb des eigenen Platzes gilt eine FFP2-Maskenpflicht.

Die Kosten für die Teilnahme belaufen sich auf zehn Euro für Mitglieder und 15 Euro für Nichtmitglieder. Um eine vorherige Anmeldung wird gebeten. Das geht telefonisch unter der Nummer 034325/20434 beziehungsweise 20306 sowie per E-Mail an die Adresse buero@gut-goedelitz.de.

Von LVZ