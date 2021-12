Wie der Stollen fürs Rheinland wieder nach Döbeln kam

Döbeln

Diesen Stollen wird Monika Böhle aus Döbeln so schnell nicht vergessen. Wie jedes Jahr verpackte sie einen Leckeren Zweipfünder in einem kleinen Paket, um es ihrer Freundin nach Rheinland-Pfalz zu schicken. In der Postagentur gab sie am 1. Dezember die Paketsendung bei DHL auf und bekam einen Sendungsbeleg über 7.45 Uhr. Doch das Paket samt dem Stollen landete nicht etwa am Zielort, sondern verursachte der Döbelnerin viel Lauferei und Ärger.

Statt eines Dankesgrußes der Freundin landete eine Benachrichtigung von DHL am Samstag darauf in ihrem Briefkasten. Sie könne ihr Paket in der Postagentur im Döbelner Postamt abholen. Am Postschalter konnte es Monika Böhle kaum glauben: Die abholbereite Sendung war ihr Stollenpaket, das doch eigentlich längst im schönen Rheinland auf dem Kaffeetisch stehen sollte. „Zu allem Ärger erfuhr ich am Schalter, dass ich erst 20 Euro bezahlen sollte, bevor ich mein Päckchen ausgehändigt bekomme. Ich konnte es gar nicht glauben. Aber die Frau am Schalter meinte das ernst“, erzählt sie. Frau Böhle konnte mit ihrem Beleg mit der Sendungsnummer und dem Nachweis über die gezahlte Paketgebühr winken wie sie wollte, ihr Paket wurde ihr ohne die Strafzahlung für ein nicht frankiertes Paket nicht wieder ausgehändigt. Sie könne sich im Nachgang auf den DHL-Seiten im Internet darum kümmern, was mit ihrem Paket schief gelaufen sei und bekäme auf diesem Weg auch ihr Geld wieder, so die Antwort, der zwar hilfsbereiten aber in der Sache hilflosen Postmitarbeiterin am Schalter.

„Das wird der teuerste Stollen meines Lebens“, erzählt Monika Böhle im Gespräch mit der DAZ. Wahrscheinlich ist bei der Aufgabe des Paketes in der Postagentur der Paketaufkleber von der Mitarbeiterin im Stress nicht richtig aufgeklebt worden. In der Postagentur war sie, sprach mit den Mitarbeiterinnen und hatte auch volles Verständnis, dass Fehler passieren können. Doch vor Ort konnte niemand den Fehler beheben. Das ärgert Monika Böhle.

Mattias Persson, Pressesprecher für Sachsen bei der Deutsche Post DHL Group in Berlin, nahm sich des Falles an. „Ganz offensichtlich hat sich an der Sendung von Frau Böhle aus irgendeinem Grund das Label gelöst. Wir haben das anhand der Sendungsnummer nachverfolgt. Frau Böhle bekommt ihr Paket in der Döbelner Postagentur ausgehändigt und sie kann es selbstverständlich ohne Kosten wieder auslösen“, sagt Mattias Persson und entschuldigt sich bei Monika Böhle. Post und DHL befördern gerade in der Weihnachtszeit sehr, sehr viele Sendungen. Da seien Fehler leider auch menschlich.

Zwischenzeitlich ist Monika Böhles Döbelner Stollen erneut auf dem Weg nach Rheinland-Pfalz.

Von Thomas Sparrer