Als kleines Mädchen rannte Martina Züchner noch an der Hand ihrer Mutter durch den alten Bauerngarten der Familie. Mittlerweile verwandelte die 75-Jährige aus Gersdorf ihn mit Hilfe unzähliger Rosen in etwas ganz Besonderes. Woher kommt ihre Liebe zu den Blumen? Und warum sind Wühlmäuse und Ameisen ihr größter Feind?

Wie ein Bauerngarten in Gersdorf zum Familien-Erbstück wurde

Blick über den Gartenzaun - Wie ein Bauerngarten in Gersdorf zum Familien-Erbstück wurde

Blick über den Gartenzaun - Wie ein Bauerngarten in Gersdorf zum Familien-Erbstück wurde