Wie geht es der Gersdorfer Maisernte bei Trockenheit und Hitze?

Gersdorf

Welche Maissorte ist für den Boden der Region in und um Gersdorf die beste? Um dies festzustellen baute die Gersdorfer Agrarproduktion und Handel e.G. im Auftrag von Saatgut 2000 GmbH verschiedene gezüchtete Sorten des goldenen Getreides auf dem Feld am Postberg an. Landwirte in und um Gersdorf konnten sich am Donnerstag auf dem Maistag informieren.

Leistungsfähigkeit von Mais wird getestet

„Die Ernte war durchschnittlich gut dieses Jahr“, sagte Thomas Thiele, Vorstandsvorsitzender der Agrarproduktion. Beim Maisanbau muss man einiges beachten. Nicht jede Sorte passt zu jedem Boden. Daher lässt die Saatgut 2000 GmbH verschiedene Sorten anbauen, um den Landwirten aus Gersdorf, Hartha oder Leisnig die beste Sorte Mais anzubieten. „Wir beurteilen die Sorten objektiv“, erklärte Lutz Skorwider, Fachberatung und Vertrieb der Saatgut 2000 GmbH. So wird beispielsweise die Kälteresistenz oder Leistungsfähigkeit des Getreides ermittelt. Auch die zwei verschiedenen Nutzungsformen werden getestet. Einmal in gehäckselter Form, also im Silomais und im Körnermais, der mit dem Mähdrescher geerntet wird. Je leistungsstärker der Mais ist, desto besser sei auch die Milch, die die Kühe geben, da sie mehr Inhaltsstoffe durch leistungsstarkes Futter aufnähmen.

Vor allem Futter für Rinder

Der Mais, der in Deutschland angebaut wird, werde vor allem als Futter für Rinder eingesetzt. 90 Prozent der Maissorten seien vor allem in Frankreich gezüchtet worden, die die deutschen Niederlassungen auf den Markt bringen, erklärte der Fachberater. „Mais ist generell eine wärmeliebende Kultur“, so Skorwider. Allerdings brauche das Getreide auch einen gewissen Niederschlag. „Dadurch, dass es dieses Jahr so warm war, es in Gersdorf allerdings auch ein paar Mal gewittert hat, konnte der Mais gut gedeihen“, erklärte Skorwider. Auch die Bodengüte sei dort gut und man könne sie mit dem Rest der Region vergleichen. In Nordsachsen sehe das schon wieder anders aus. „Freud und Leid liegt hier sehr nah beieinander“. So sei der Mais in Nordsachsen nicht so hoch gewachsen, wie in Gersdorf.

Von Nicole Grziwa