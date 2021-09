Mittelsachsen

Wie alle sächsischen Impfzentren ist jetzt auch die mittelsächsische Einrichtung in Mittweida geschlossen. Bis zum 27. September sind dort insgesamt 153 854 Impfungen verabreicht worden, wie Landrat Matthias Damm (CDU) am Mittwoch im Kreistag informierte. Dabei handelt es sich um 74 436 Erstimpfungen, 79 074 Zweitimpfungen und 344 Drittimpfungen. Mit dem Impfbus konnten im Landkreis bis zum gleichen Termin 13 680 Menschen erstmals geimpft werden. Mobile Teams verabreichten 32 788 Erstimpfungen, 24 272 Zweitimpfungen sowie 123 Drittimpfungen.

Temporäre regionale Impfzentren

Wie soll es nun im Landkreis weiter gehen? Zunächst ist bis Jahresende der Einsatz von zwei mobilen Teams geplant – eines vom Malteser Hilfsdienst Burgstädt und eines vom DRK Döbeln-Hainichen. Vorgesehen sind Einsätze in temporären regionalen Impfzentren. Diese sollen immer zwei bis drei Tage in regelmäßigen Abständen geöffnet haben, 9 bis 17 Uhr oder 10 bis 18 Uhr. Solche Zentren soll es zum Beispiel in Döbeln, Roßwein, Hartha, Rochlitz, Freiberg und Flöha geben. Zudem werde versucht, die Gemeinden in den Randgebieten des Kreises wieder mit dem Impfbus zu erreichen, wobei die Finanzierung dafür noch ungeklärt ist.

Inzidenz jetzt bei 72,3

Die 7-Tage-Inzidenz in Mittelsachsen beträgt am Donnerstag 72,3 (+11,6 gegenüber Vortag). Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Nachweise beträgt jetzt 25 141 (+72 gegenüber Vortag). In den Kliniken im Landkreis werden derzeit fünf Patienten stationär wegen Corona behandelt, davon einer beatmet. Die Zahl der Todesfälle, die im Zusammenhang mit Corona stehen, ist nicht weiter gestiegen und liegt bei 715.

Von Olaf Büchel