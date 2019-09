Auterwitz

Am Samstag dreht sich auf dem Lindenhof in Auterwitz alles um das Bauen und Sanieren im ländlichen Raum. Die Nestbau-Zentrale Mittelsachsen stellt in der Zeit von 10 bis 14 Uhr die Veranstaltungsreihe „Ländliches Bauen“ nicht nur auf dem weitläufigen Hofareal vor, sondern lockt Besucher bis unters Dach des his...