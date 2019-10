Wie geht’s der Schöpfung? Pfarrerin Willig sucht in Genf nach Antworten

Hartha/Genf

Für die Gersdorfer Pfarrerin Susanne Willig und drei ihrer Kollegen der evangelisch-lutherischen Landeskirche Sachsen (EVLKS) ging es Mitte Oktober auf die lange Fahrt ins schweizerische Genf. Susanne Willig, die seit mittlerweile schon sechs Jahre als Pfarrerin in der Kirchgemeinde Hartha und insbesondere ihrer Schwestergemeinde Gersdorf arbeitet, besuchte dort den Ökumenischen Rat der Kirchen ( ÖRK). Der ÖRK ist ein Zusammenschluss und Verband von rund 500 Millionen Christen, die aus den unterschiedlichsten Kirchen stammen. Ein Mitglied ist eben auch die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde Sachsens.

Eindrücke sammeln für die Gemeinde

Für Pfarrerin Susanne Willig bot die Reise vor allem die Gelegenheit, sich fortzubilden und neue Eindrücke für die Gemeinde zu sammeln. Drei Tage lang gab es ein breites Angebot an Vorträgen und Seminaren zu vielen verschiedenen Themen. Besonders wichtig waren dabei für sie die Themen Nachhaltigkeit und Jugend, erzählt sie, denn auch beim ÖRK sei das Thema Nachhaltigkeit ebenfalls relevant, berichtet Susanne Willig.

Der Glaube muss frei sein

Für sie persönlich hieß das allerdings auch, den Glauben mal frei zu lassen und zu schauen, wie geht es denn der Schöpfung überhaupt. „Die Schöpfung ist der theologische Begriff für die Natur. Und wenn es der nicht gut geht, dann ist das Mist.“ Sie erklärt, dass der ÖRK besonders überall dort hilft, wo ganze Landstriche zerstört und die Menschen ihrer Lebensgrundlage entrissen werden. Die ÖRK fordert auf, dass die Kirchen sich dort besonders einsetzen. „Und zwar weltweit,“ verdeutlicht Susanne Willig. Und ganz im Sinne der Nachhaltigkeit reiste die Delegation aus Dresden und Leipzig mit dem Zug an. „So eine Entschleunigung hat auch mal was entspannendes.“

Diversität in Herkunft und Einrichtung

Beeindruckt war Susanne Willig in Genf auch besonders von der Atmosphäre in der Zentrale des ÖRK. „Dort arbeiten Menschen aus allen Teilen der Welt und halten auch zusammen Andachten. Sie kommen aus den unterschiedlichsten Kirchen.“ Diese Diversität ist auch an der Einrichtung der Räumlichkeiten erkennbar. Unter anderem steht dort auch eine Orgel der Kirche der DDR. Die Vielfalt der christlichen Glaubensgemeinschaften lässt sich wohl nirgends so deutlich wahrnehmen wie beim ÖRK. Davon profitieren die Fortbildungsteilnehmer. Zurück in Hartha hat Susanne Willig für ihre Gemeinden vor allem ihre neuen Eindrücke und einen gewachsenen Erfahrungsschatz parat

Von Vanessa Gregor