Wie gut ist mein Trinkwasser? Bürger können Wasser und Boden prüfen lassen

Gallschütz/Leisnig

Am Donnerstag, 9. Dezember, gibt die Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie Bürgern wieder die Möglichkeit, Wasser- und Bodenproben untersuchen zu lassen. An diesem Tag sind die Mitarbeiter in der Zeit von 10.30 bis 11.30 Uhr im Versammlungsraum in Gallschütz (Nr. 13) sowie von 12.30 bis 13.30 Uhr in der Seniorenbegegnungsstätte in Leisnig (Rosa-Luxemburg-Straße 6) vor Ort.

Gegen einen Unkostenbeitrag kann das Wasser sofort auf den pH-Wert und die Nitratkonzentration untersucht werden. Wer das Angebot wahrnehmen möchte, sollte etwas einen Liter frisch abgefülltes Wasser in einer Kunststoff-Mineralwasserflasche mitbringen. Auf Wunsch kann die Probe auch auf verschiedene Einzelparameter beispielsweise Schwermetalle oder auf Brauchwasser- beziehungsweise Trinkwasserqualität überprüft werden. Weiterhin werden auch Bodenproben für eine Nährstoffbedarfsermittlung entgegengenommen. Hierzu ist es notwendig, an mehreren Stellen des Gartens Boden auszuheben, so dass insgesamt zirka 500 Gramm der Mischprobe für die Untersuchung zur Verfügung stehen.

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage werden interessierte Bürger gebeten, sich kurz vor dem Termin zu informieren, ob er auch wirklich stattfinden kann. Das geht auf der Internetseite der Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie unter der Adresse www.afu-ev.org.

