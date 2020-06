Wie im Krimi: Verfolgsjagd von Roßwein nach Döbeln

Döbeln/Roßwein

Eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferten sich am frühen Donnerstagabend vier Insassen eines Audi. Das Fahrzeug war eine Streifenwagenbesatzung in Roßwein aufgefallen. Als die Polizisten den Audi stoppen wollten, gab der Fahrer Gas. Von Roßwein über Hermsdorf ging die wilde Flucht. Auf dem Parkplatz des Marktkauf-Warenhauses konnten die Beamten den Auto schließlich stellen. Die vier Insassen versuchten daraufhin zu Fuß zu fliehen. Den beiden Polizisten im Streifenwagen gelang es zwei der tatverdächtigen zu Fuß zu stellen.

Falsche Kennzeichen?

Das Fahrzeug war den Polizisten aufgefallen, weil es vermutlich mit nicht zum Fahrzeug gehörenden Kennzeichen unterwegs war. Zudem soll der Fahrer keine Fahrerlaubnis besessen haben. Das werde aber gerade noch ermittelt, war am Abend von der zuständigen Polizeidirektion Chemnitz zu erfahren. Die Vernehmung der gestellten Tatverdächtigen im Döbelner Polizeirevier dauerte am Abend noch an.

Von Thomas Sparrer