Wie kann es weitergehen für Roßweins Bürgerhaus?

Die Tage des Bürgerhauses in Roßwein sind gezählt. Zumindest was die Förderung über den Europäischen Sozialfond (ESF) angeht. Bis Februar 2021 reicht das Geld. Drei Jahre hat Roßweins Bürgerhaus-Treff dann existiert. Wie es danach weitergeht, steht aktuell noch in den Sternen, denn über das aktuelle Förderprogramm gibt es dann keine Mittel mehr.

Angliederung an einen Verein wäre möglich

Dass es irgendwie weitergehen soll, steht zumindest für das Team des Bürgerhauses fest. Wie die Stadträte darüber denken, wird sich in der nächsten Ratssitzung nach der Sommerpause zeigen. Denn dann werden Astrid Sommer und Franziska Riedel die Arbeit des Bürgerhauses zumindest noch einmal vorstellen.

Um ein Fortbestehen der Einrichtung finanziell abzusichern, gibt es verschiedene Möglichkeiten – ein anderes Förderprogramm beispielsweise, auf das Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) bereits in der Vergangenheit gehofft hatte. Das würde der Stadt helfen, die ansonsten aber auch noch – zumindest theoretisch – die Möglichkeit hat, die Kosten für das Projekt gänzlich zu übernehmen. Eine noch andere Variante wäre die Angliederung des Bürgerhauses an einen bereits bestehenden Verein mit ähnlicher Ausrichtung. Das würde wieder zusätzliche Möglichkeiten der Fördermittel-Gewinnung mit sich bringen.

Kirchgemeindehaus ist erstmal kein Thema

Letztere Variante war ursprünglich die erste Wahl, als es vor ein paar Jahren darum ging, für Roßwein ein Bürgerhaus zu etablieren. Auf eine Vereinsgründung hatte man damals letztlich aber erst einmal verzichtet, weil das für die ESF-Förderung nicht erforderlich gewesen war. Die Grundidee für das Bürgerhaus in Roßwein war, in einer zweijährigen Anlaufphase herauszufinden, ob die Roßweiner die Einrichtung mit verschiedensten Angeboten zur Freizeitgestaltung und Hilfestellung wollen und brauchen. Vorgesehen war, es nach dieser Testphase weitestgehend auf ehrenamtlicher Basis laufen zu lassen. Dass dies nach dem Februar im kommenden Jahr funktionieren könnte, ist eher unwahrscheinlich. Auch das Vorhaben, mit dem Kirchgemeindehaus ein „richtiges“ Bürgerhaus zu installieren, liegt angesichts aktuell ungeklärter Zukunftsaussichten sowieso erst einmal auf Eis.

