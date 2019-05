Döbeln

Am kommenden Donnerstag und Freitag werden in Döbeln schon mal vorab Bürgermeister und Stadtratswahlen abgehalten. So sind am 16. Mai die Schüler der Oberschule am Holländer und einen Tag später die Förderschüler auf dem Schlossberg und am Beruflichen Schulzentrum in ihren Schulen an die Wahlurnen gerufen. Die Schüler des Lessing-Gymnasiums haben ihre U-18-Wahl ins Burger-Café am Ostbahnhof verlagert. Die Schülergruppe „Jugend für Morgen“ hat die U18-Wahl mit weiteren Partnern des Freistaates und des Landkreises auf die Beine gestellt. Die Ergebnisse entscheiden zwar nicht, wer im Rathaus und im Ratssaal Einzug hält. Sie werden aber vor der Wahl als Gradmesser veröffentlicht.

Hervorgegangen aus Schülerräten versucht die Gruppe „Jugend für Morgen“ parteiunabhängig Döbelner Jugendliche verschiedener Schularten zu vernetzen. Mit Unterstützung des Verein Freiberger Agenda 21 und des Döbelner Treibhausvereins hatte „JFM“ am Donnerstag von jeder Partei und Wählervereinigung der Stadtratswahl Kandidaten zum Wahlforum eingeladen. Außer der AfD waren alle gekommen, um den knapp 30 Schülern aus Oberschule und Gymnasium in der Jacobikirche Fragen zu beantworten. Die NPD war nicht eingeladen.

Die wichtigste Frage der Jugendlichen: „Wie können wir uns in der Stadt Gehör verschaffen?“ Mit der Idee eines Jugendparlaments für Döbeln waren die Jugendlichen beim scheidenden Döbelner Oberbürgermeister und im Hauptausschuss des Stadtrates auf keine Gegenliebe gestoßen, berichtete Michelle Finsel-Mitschke von „Jugend für Morgen“. Am Donnerstag war das anders. Alle Kandidaten im Podium zeigten sich für mehr Mitwirkung junger Leute offen. Gekommen waren Bernd Wetzig für die FDP, Sven Liebhauser ( CDU), Stephan Conrad (parteiloser Kandidat der SPD), Dietmar Damm, später vertreten durch Kathleen Böhlke (beide Wir für Döbeln), Berno Ploß ( Bündnis 90/Grüne) und Jana Rathke (Linke), später vertreten durch Rolf Zelsmann. Dietmar Damm, Sven Liebhauser und Jana Rathke mussten als Stadträte wegen der am frühen Abend ebenso angesetzten Hauptausschusssitzung früher gehen.

Ein Wahlrecht ab 16 konnten sich alle, außer Sven Liebhauser ( CDU) und Dietmar Damm (WfDL) nur bedingt vorstellen. Wie junge Leute und Kommunalpolitik ansonsten zueinander finden können, das blieb dennoch irgendwie unkonkret.

„Die Parteien haben so wenige Mitglieder, wenn 20 junge Leute auf einmal eintreten würden, hättet ihr bei 35 SPD-Mitgliedern in Döbeln viel mitzureden“, bemerkte Hermann Mehner ( SPD), der im Publikum saß. Auch Berno Ploß von den Grünen mit aktuell vier Parteimitgliedern und sieben Kandidaten in Döbeln breitete lächelnd die Arme aus. Man wolle gerne weiter wachsen. Bernd Wetzig ( FDP) berichtete wie die Jungliberalen in der Lage seien jeden FDP-Parteitag aufzumischen. Doch die Jugendlichen äußerten, dass sie sich eher nicht auf eine Partei festlegen, sondern nur ihre Themen ins Stadtparlament tragen möchten.

Stadtratssitzungen zu besuchen, war ein Vorschlag von Moderator Stefan Zinnow von der Landeszentrale für politische Bildung. Doch die sind nicht immer vergnügungssteuerpflichtig, schränkte er selbst ein. Und man kann nur zuhören oder die Fragestunde zu Beginn nutzen.

Am Ende tauschten die Jugendlichen mit den Kandidaten Kontaktdaten aus, um vielleicht nach der Wahl einen neuen Anlauf für einen Jugendstadtrat zu starten, der als Bindeglied zwischen Kommunalpolitik und Jugendlichen aber auch als Werber für die Demokratie fungiert.

Von Thomas Sparrer