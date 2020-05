Wie lange behält Roßweins Grüne Lunge ihren Wächter?

Roßwein

Günter Zeugfang liebt die Natur. Und den Wald. Ganz besonders mag er den Hartenberg, den er kennt wie seine Westentasche. Das liegt nicht nur daran, dass der 76-Jährige in Roßwein aufgewachsen ist und schon immer gern inmitten von Bäumen unterwegs war. Seit sechs Jahren ist seine Leidenschaft quasi in offizielle Bahnen gelenkt. Als Wanderwegewart der Stadt Roßwein kümmert sich Günter Zeugfang darum, dass das kleine Naherholungszentrum der Roßweiner in Schuss bleibt. Auch wenn Günter Zeugfang sein Ehrenamt liebt und noch immer mit großer Lust und Verbindlichkeit seiner Aufgabe nachkommt – über einen Nachfolger wäre der 76-Jährige trotzdem froh.

Seit fünf Jahren hegt und pflegt Günter Zeugfang den Hartenberg ehrenamtlich. Quelle: Sven Bartsch

Anzeige

Mit dem Stahlbesen wird der Wald gefegt

In den zurückliegenden Jahren ist viel geschaffen worden auf dem Hartenberg. Günter Zeugfang, der die etwa sieben Kilometer Wanderwege auf und um den Hartenberg immer im Blick hat, kann zu jedem noch so kleinen Stück Weg etwas sagen. Er gibt Acht, dass die Wege immer ordentlich begehbar sind. Spaziergänger und Wanderer haben gute Karten auf dem Hartenberg. Wenn es erforderlich ist, schwingt Günter Zeugfang den Stahlbesen, um das Laub vom Weg zu räumen. Bei viel Schnee im Winter schiebt er den auch schon mal weg.

Weitere LVZ+ Artikel

Dass die Wege durch den Wald auf dem Hartenberg überhaupt so gut begehbar sind, ist dem Wanderwegewart zu verdanken. Mit viel Akribie hat er vor fünf Jahren begonnen, den Berg zu betreuen und auf Vordermann zu bringen. Eine große Treppe aus Naturmaterialien hat Günter Zeugfang beispielsweise gemeinsam mit Helfern oberhalb des Kindergartens links in den Wald hinein gebaut, wo früher nur ein alter Zuweg war. 390 Meter, 180 Stufen. Seit dem können auch kleine Kinder und ältere Leute die Steigung gut meistern.

Der Wald ist seine Leidenschaft, ganz besonders der auf dem Hartenberg. Quelle: Sven Bartsch

Handwerkliches Geschick macht sich bezahlt

Zeugfang ist dabei nicht nur Übermittler zur Stadt, die in ihm einen Wächter hat, sondern auch zum Förster. Kleine Beräumarbeiten übernimmt Günter Zeugfang selbst, doch Baumbruch durch Sturmschäden beispielsweise nimmt er auf und leitet es an den zuständigen Förster weiter. Reparaturen aber erledigt er viele selbst. Handwerkliches Geschick bringt der Tischlermeister mit – ein großer Vorteil für dieses Ehrenamt. Die Bänke auf dem Rüderplatz, der auch von Roßweins Waldkindergarten genutzt wird, hat der 76-Jährige repariert und neu gestrichen. Auch dem großen Holz-Pilz, einem Unterstand mit Sitzen zum Rasten und Verweilen, hat er im vergangenen Jahr einen neuen Anstrich verpasst.

Jeden Freitag macht Roßweins Wanderwegewart seine Kontrolltour über den Hartenberg. 7.30 Uhr geht es los. Die Gartenbesitzer auf dem Hartenberg wissen, dass Günter Zeugfang seine Runde geht. Da wird hier und dort mal ein Schwätzchen gehalten. Obwohl er gesundheitlich auf der Höhe ist, sind Günter Zeugfang seine 76 Jahre doch inzwischen anzumerken. Er weiß, dass er nicht ewig Wanderwegewart sein kann und würde sich wünschen, dass sich jemand fände, der jetzt schon ab und an mal mit ihm mitginge, um einen Eindruck vom Aufgabengebiet zu bekommen. Gefunden hat er in seinem persönlichen Umfeld noch niemanden. Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) hat deshalb Sorge, dass sich keiner finden könnte, der das Ehrenamt nach Günter Zeugfang weiterführen wird. Denn auch wenn es über die Bürgerstiftung Dresden im Rahmen von „Wir für Sachsen“ ein kleines Handgeld von etwa 400 Euro im Jahr für das städtische Wanderwegewart-Projekt gibt – es ist und bleibt ein Ehrenamt. Und um die grüne Lunge der Stadt auch zukünftig in Schuss zu halten, braucht die Stadt jemanden, der mit Leidenschaft bereit ist dafür zu sorgen.

Von Manuela Engelmann-Bunk