Wie radfreundlich ist Döbeln?

Wie fahrradfreundlich ist Döbeln? Was bietet die Stadt, damit sich Radfahrende wohl und sicher fühlen? Bewerten können das nur die Radfahrer selbst. Daher ruft der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ( ADFC) dazu auf, am Fahrradklima-Test teilzunehmen, der großen ADFC-Umfrage zum Radverkehr. Mitmachen kann jede Person, die Rad fährt.

Bewertet werden unterschiedliche Aspekte des Radfahrens, von der Qualität der Wege bis zur Frage, ob Radfahren im Stadtverkehr eher Entspannung oder Stress ist. Insgesamt 32 Fragen umfasst der Fragebogen. Der Fahrradklima-Test ist die größte Befragung zum Radfahrklima weltweit und findet 2020 zum neunten Mal statt.

Realistisches Bild erhofft

„Damit der ADFC ein realistisches Bild vom Radverkehr in Döbeln erhält, sollten möglichst viele Personen teilnehmen. Leider haben sich vor zwei Jahren in Döbeln nicht genügend Menschen beteiligt, um das Fahrradklima in Döbeln fundiert bewerten zu können“, sagt Konrad Krause, Geschäftsführer des ADFC Sachsen.

Zuletzt hatte eine ADFC-Studie bemängelt, dass es am Hauptbahnhof in Döbeln nur 28 Abstellmöglichkeiten für Fahrräder gibt. Die Stadt zählte nach. Es gibt tatsächlich 89 überdachte Fahrradständer am Döbelner Hauptbahnhof. Eine rege Teilnahme der Döbelner am neuen Fahrradklima-Test soll in diesem Jahr tatsächliche Problemstellen aufdecken. Die Bestandsaufnahme soll sowohl dem ADFC als auch der Politik vor Ort ein Feedback geben.

Link zum Fragebogen: www.fahrradklima-test.de

Von Thomas Sparrer