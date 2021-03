Wie sicher ist Döbeln für Radfahrer?

Döbeln

Daniel Stiewe pendelt regelmäßig mit dem Rad zur Arbeit nach Döbeln. Als langjähriger Rennradfahrer ist er versiert auf dem Drahtesel und fährt sicher. Eigentlich. Gefährliche Situationen hat er dennoch schon zur Genüge erlebt. Wenn Autofahrer ihm die Vorfahrt nehmen beispielsweise, oder zu knapp überholen. „Manchmal ist es vielleicht gar keine böse Absicht“, meint er. Wer nicht selbst Rad fährt, unterschätze den gefährlichen Sog, der entsteht, wenn der Abstand beim Vorbeifahren nicht groß genug ist.

In der Innenstadt sei es nicht ganz so schlimm, da werde generell langsamer gefahren, weiß der Waldheimer. Seine Erfahrungen hat er auch bei der jüngsten Befragung des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) weitergegeben. Der Fahrradklima-Test wird jetzt der Öffentlichkeit vorgestellt. Er zeigt, dass sich 62 Prozent der Döbelner beim Radfahren gefährdet fühlen. Zwei Drittel der Befragten hat auch angegeben, dass sie, genauso wie Daniel Stiewe, regelmäßig zu knapp und gefährlich von Autos überholt werden.

Radwege im Winter kaum geräumt

Neben der Gefährdung durch überholende Autos und dem Sicherheitsgefühl beim Radfahren weisen die Ergebnisse der ADFC-Studie aber auch auf weitere Probleme beim Radverkehr in Döbeln hin. 64 Prozent der Befragten gaben an, dass die Radwege in Döbeln im Winter kaum geräumt werden, und 54 Prozent wünschen sich eine bessere Reinigung der Radwege.

Menschen wollen mehr Wege mit dem Rad zurücklegen

Nichtsdestotrotz schneidet Döbeln beim aktuellen Fahrradklima-Test etwas besser ab als der sächsische Durchschnitt. Dennoch betont Konrad Krause, Geschäftsführer des ADFC Sachsen, den weiteren Handlungsbedarf in Döbeln: „Beim Fahrradboom der letzten Jahre handelt es sich um einen anhaltenden Trend, den die Pandemie im vergangenen Jahr zusätzlich verstärkt hat. Die Kommunalpolitik darf diese rasante Entwicklung nicht verschlafen.“ Döbeln schneide zwar besser als einige andere sächsische Städte ab, doch das sei nicht genug. „Die Menschen wollen mehr Wege mit dem Rad zurücklegen. Doch damit sie das tun können, brauchen wir durchgehende Radnetze und angstfreie Wege.“

Zügiges Radfahren in Döbeln gut möglich

Der Fahrradklima-Test zeigt aber auch, dass Verbesserungen und bisherige Bemühungen anerkannt werden. 72 Prozent der Befragten gaben an, dass ihnen Radfahren in ihrer Stadt grundsätzlich Spaß macht. In Döbeln sei zügiges Radfahren gut möglich, das gaben 74 Prozent der Döbelner Radfahrenden an. Auch mit der Anzahl an Fahrradabstellanlagen zeigten sich 59 Prozent zufrieden.

Daniel Stiewe ist auch mit der Anzahl der Radwege in der Stadt zufrieden, sieht kaum mehr Möglichkeiten für weitere. „Sinnvoller wären vielleicht ein paar Schilder an neuralgischen Punkten, die Autofahrern bewusst machen, dass Radfahrer unterwegs sind.“ Gefährlich sei es beispielsweise immer wieder in den Kreiseln oder auch in der Kurve vor den Kegelbrüdern in der Ritterstraße.

Einbahnstraßen für Radverkehr öffnen

Während es für zusätzliche Radwege vielleicht nicht das große Potenzial gibt, sieht es mit anderen Möglichkeiten zur Verbesserung des Radfahrklimas in Döbeln gut aus: Indem Einbahnstraßen für den Radverkehr in beide Richtungen geöffnet werden nämlich. Das wünschen sich 54 Prozent der Döbelner. Das sind 17 Prozentpunkte mehr als im sächsischen Durchschnitt.

„Natürlich muss aber auch der Freistaat die sächsischen Kommunen unterstützen. Dass Verkehrsminister Martin Dulig jetzt den Städten und Gemeinden den Geldhahn zudrehen will, besorgt mich sehr“ sagt Konrad Krause. Der Haushaltsentwurf der sächsischen Staatsregierung sieht eine Reduzierung von Mitteln zum Ausbau kommunaler Radwegenetze von 11,7 Millionen Euro im Jahr 2020 auf rund 2,4 Millionen Euro ab 2021 vor. Der ADFC setzt große Hoffnungen darauf, dass die Landtagsabgeordneten von CDU, Grünen und SPD dies in letzter Sekunde noch korrigieren.

Deutlich besser als im sächsischen Durchschnitt bewerteten die Döbelner die Falschparkerkontrollen auf Radwegen. Auch sind die Döbelner etwas zufriedener mit der Breite und der Oberflächenqualität ihrer Radwege.

Daniel Stiewe, der selbst auch Auto fährt, fühlt sich in Döbeln sicher auf seinem Rad. Dennoch würde er ein wenig mehr Geben und Nehmen zwischen Auto- und Radfahrern gut finden.

Hintergrund

Der Fahrradklima-Test ist die größte Umfrage zum Fahrradklima weltweit und wird seit 2012 alle zwei Jahre vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) durchgeführt. Er umfasst 27 Fragen. Zwischen September und November 2020 konnten Radfahrende deutschlandweit ihre Meinung zu den Radverkehrsbedingungen in ihrer Stadt äußern. 94 Prozent der Befragten verfügen über einen Führerschein und 76 Prozent besitzen ein Auto. 85 Prozent sind nicht Mitglied im ADFC. Das Fahrradklima, also die Wahrnehmung der Radverkehrsbedingungen, hat sich bundesweit weiterhin verschlechtert. 2014 wurde das Fahrradklima noch mit der Schulnote 3,7 bewertet, 2016 mit 3,8, 2018 mit 3,9 und nun mit 3,93.

2020 bewerteten in Döbeln 61 Personen ihre Stadt nach Fahrradkriterien, in Sachsen waren es über 11.000 und deutschlandweit sogar fast 230 000. Mit einer Gesamtbewertung der Fahrradsituation von 3,72 liegt Döbeln etwas besser als der bundesweite Durchschnitt und auf Rang 6 von 19 der sächsischen Städte mit 20 000 bis 50 000 Einwohnern. Die Ergebnisse für die Stadt Döbeln zeigen dennoch ein Entwicklungspotenzial.

Nachdem der Fahrradklima-Test 2018 im gesamten Freistaat eine kleine Verbesserung zu den Vorjahren aufzeigte, verschlechterte sich das Fahrradklima wieder leicht von der Schulnote 3,95 auf 4,02.

Beim Fahrradklima-Test lag in diesem Jahr ein besonderer Fokus auf dem Zusammenhang zwischen der Pandemie-Situation und dem Radverkehr. Danach hat das Fahrrad mit der Corona-Pandemie als Verkehrsmittel an Bedeutung gewonnen. 61 Prozent der Döbelner bestätigten diese Tendenz. 51 Prozent der Befragten in Döbeln gaben an, während der Corona-Pandemie mit dem Rad neue Ziele in der Umgebung entdeckt zu haben.

Von Manuela Engelmann-Bunk