Wie sieht Leisnigs neues Sport- und Kulturzentrum aus? 

Leisnig

Wie wird das neue Sport- und Kulturzentrum in Leisnig aussehen? Was wird wo untergebracht? Das erfahren interessierte Bürger in einer Einwohnerversammlung in der Karl-Zimmermann-Sporthalle. Für viele Gebäude und Anlagen in dem Sport- und Kulturkomplex wird sich einiges ändern. Ein großer Teil des Geldes dafür kommt vom Bund.

An Turnschuhe denken oder in Socken in die Halle

Am Dienstag, 14. September, beginnt 19 Uhr die Bürgerversammlung, wo das Großprojekt vorgestellt wird. Interessenten werden gebeten, Turnschuhe mitzubringen. Sonst müssen sie in Socken gehen.

Neue Perspektiven fürs AJZ

Im Bereich der Halle und der angrenzenden Sportstätten unter anderem für Fußball, Tennis und vieles mehr wird sich vieles ändern. Für den VfB Leisnig und auch für die Räume des Alternativen Jugendzentrums (AJZ) sind völlig neue räumliche Perspektiven in der Planung.

Das Gebäude der städtischen Jugendeinrichtung, genutzt vom Verein Alternatives Jugendzentrum Leisnig, ist seit Langem bautechnisch in schlechtem Zustand und wäre dringendst sanierungsbedürftig.

Nun soll mit dem Projekt, welches das gesamte Gelände mit allen Sport- und Freizeitanlagen abdeckt, auch in diesem Punkt eine Lösung her. Und die dürfte für die Nutzer sehr spannend sein. Auch für Bands, die auf dem Gelände proben, sind neue Räume in der Planung.

Faschingsclub braucht eine Alternative

Dass der Faschingsclub CCL eine Alternative braucht für seine Veranstaltungen, steht fest, seit für das Schützenhaus die Umbaupläne bekannt wurden. Der Eigentümer will das Gebäude zu einem modernen Pflegeheim für Senioren umbauen. Damit ist der Saal für den Fasching tabu. Ein Festplatz mit Festzelt soll hier Abhilfe schaffen – so wurde es jedenfalls schon einmal diskutiert.

Chance auf Veränderung durch Millionen-Förderung

Das Projekt baut auf einer Millionen-Förderung aus Bundesmitteln auf und erstreckt sich auf das gesamte Areal vom Freibad bis hin zu den Tennis- und Sportplätzen. Bisher gab es Besprechungsrunden mit verschiedenen Nutzern wie Vereinen beziehungsweise anderen Beteiligten, die von dem Vorhaben betroffen sind. Nun folgt die erste große Einwohnerversammlung.

„Am Ende gibt es nur Gewinner“

„Ich bin überzeugt davon, am Ende gibt es nur Gewinner“, sagt Jörg Lippert, Präsident vom VfB Leisnig. Er sitzt auch in der Projektkoordinierungs-Gruppe. Der Veranstaltung vom Dienstag möchte er nicht vorgreifen. Bis 2025 müssen alle Einzelprojekte realisiert sein. Vom Bund kommen 2,66 Millionen Euro. Die Stadt muss auch noch einen sechsstelligen Betrag beisteuern.

Von Steffi Robak