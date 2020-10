Wie süß: Lüttewitzer Kita-Knirpse pressen eigenen Apfelsaft

Petersberg/Lüttewitz

Einen Tag rund um den Apfel erlebten Kinder der Kindertagesstätte „ Zwergenland“ in Lüttewitz bei Mochau am Montag. In Petersberg, im Garten von Markus Weinert, der gleichzeitig Vorstandsvorsitzender der Einrichtung ist, standen die vielen kleinen Apfelbäume. Jeder Einzelne behangen mit zahlreichen Früchten. Zuallererst mussten die Äpfel von den Bäumen geschüttelt werden.

Erst mussten die Äpfel von den Bäumen geschüttelt werden. Aber Vorsicht! Nicht, dass einer auf dem Kopf landet. Quelle: Sven Bartsch

Tatkräftige Unterstützung beim Schütteln bekamen die Knirpse von Eltern und Großeltern, die sich an der Aktion beteiligten. Mit einem Schüttler fielen die großen und kleinen Äpfel zu Boden. Dann waren die Jungen und Mädchen an der Reihe: Alle Äpfel mussten eingesammelt werden. Verfaulte Exemplare wurden direkt ausgemustert. „Davon wird man krank“, sagt Emil. „Und besonders gut schmecken die faulen Stellen auch nicht“, ergänzt Erzieherin Simone Hönicke. Das für gut befundene Obst musste schließlich gewaschen werden. Alfred schnappt sich als erstes den Gartenschlauch, um das gesammelte Obst abzuspritzen. „Ich will auch mal“, heißt es da schon hinter ihm, doch so recht verlassen will er seinen Posten am Schlauch nicht.

Die aufgelesenen Äpfel müssen gewaschen werden. Dazu spritzen die Kita-Kinder ihre Beute mit dem Gartenschlauch ab. Quelle: Sven Bartsch

Die gewaschenen Äpfel finden ihren Weg schließlich zur Presse von Markus Weinert. Nach und nach kommen die Äpfel in die Presse und in Handarbeit wird die Kurbel gedreht, so dass die Früchte ganz klein gepresst werden. An der Kurbel bildet sich innerhalb von Sekunden eine lange Schlange. Alle wollen mal die Kurbel drehen. Emil schafft es als Erster ran und dreht sich den Wolf. Lilou will als nächstes, muss sich aber noch gedulden.

„Voll lecker“,lautete das Urteil der Lüttewitzer Kita-Knirpse über ihren eigenen gepressten Apfelsaft. Quelle: Sven Bartsch

Den gewonnen Saft füllt Markus Weinert nach einer Weile in die Becher der Kita-Kinder. „Voll lecker“, sagt Lilou. Recht hat sie. Der frisch gepresste Apfelsaft schmeckt süßer als erwartet. „Sogar besser als den, den wir zuhause haben“, ist sich Emil sicher. Dieselbe Erfahrung machte Erzieherin Simone Hönicke selbst schon beim ersten Apfeltag in Petersberg. „Man glaubt gar nicht, wie gut der Saft schmeckt, der direkt aus dem Apfel kommt“, sagt sie. Auch dieses Mal ist sie wieder schwer begeistert, wie süß und fruchtig der Saft schmeckt.

Mit einer Presse werden die Äpfel zu Saft gemacht. Quelle: Sven Bartsch

Der Aktionstag rund um den Apfel fand nicht das erste Mal statt. Schon das vierte Mal bekommt Markus Weinert Besuch in seinem Garten. „Wir wollen den Kindern zeigen, wo der Apfelsaft eigentlich herkommt“, sagt er. Mission geglückt: Darüber wissen die Knirpse jetzt auf jeden Fall Bescheid.

Von Stephanie Helm