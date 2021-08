Döbeln

Die Flutkatastrophe im Westen Deutschlands mit vielen Toten hat die Frage wieder aufgeworfen: Wie werden die Bürger im Fall solcher Unwetter frühzeitig gewarnt?

Nach der Flutkatastrophe im August 2002 wurde auch im Altkreis Döbeln und vor allem in der Stadt Döbeln viel darüber diskutiert, wer hätte wen und wann rechtzeitig warnen müssen? Danach wurden Alarmpläne überarbeitet und vieles neu eingerichtet. Doch würde die Warnung der Bevölkerung in unseren Breiten jetzt besser funktionieren?

„Ja“, sagt Thomas Mettcher, Sprecher der Stadtverwaltung Döbeln. „Das was wir aus 2002 gelernt und an Warnsystemen installiert haben, hat sich 2013 bei der erneuten Flut durchaus bewährt.“ In Döbeln gibt es bei Gefahrenlagen mehrere Varianten, wie die Bevölkerung informiert werden kann. Variante 1 ist eine Alarmierung per SMS-Nachricht aufs Handy. Hier kann die Stadt Döbeln eine auf die Situation zugeschnittene Kurznachricht auf Handys verschicken. 350 Döbelner, vor allem im mutmaßlichen Überflutungsgebiet der Mulde sind bei diesem System angemeldet. „Wichtig ist dabei, dass die angemeldeten Bürger an eine Aktualisierung denken, wenn sich etwa die Handynummer ändert“, sagt Thomas Mettcher. Einmal pro Woche sendet Steffi Tauber vom Ordnungsamt der Stadt über das System eine Test-SMS an Ordnungsamtsleiter Jürgen Müller und Thomas Harnisch von der Feuerwehr.

Gefährdete Straßenzüge werden befahren

Variante zwei beim Katastrophenwarnsystem der Stadt Döbeln sind die nach der Flut 2002 angeschafften zwei Lautsprecheranlagen. Auf Fahrzeugen des Ordnungsamtes oder der Feuerwehr installiert, können so gefährdete Straßenzüge befahren und die Anwohner per Durchsagen informiert werden. So können hier aktuelle und zu erwartende Hochwasserwarnstufen durchgesagt und die Bürger zum Wegfahren ihrer Autos aus dem Gefahrengebiet oder schlimmstenfalls zum Sichern ihres Eigentums aufgefordert werden. Auch das wurde schon erprobt.

Meterologen wie Jens Oehmichen beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig haben die Wetterlage im Blick und warnen vor Unwettern. Quelle: Andre Kempner

In den Döbelner Ortsteilen können die Bürger zudem über elf Sirenen alarmiert werden. „Unser Alarmplan legt detailliert fest, ab welcher Hochwasserwarnstufe welche Maßnahmen ergriffen werden müssen. Darin steht auch ab wann Betriebe im Gefahrengebiet, wie Typofol oder die Entsorgungsgesellschaft frühzeitig informiert werden müssen“, schildert Thomas Mettcher. Sirenen und Durchsagen seien aber auch für andere Ereignisse zur Warnung nutzbar.

Im Ordnungsamt der Stadt Döbeln gibt es übrigens rund um die Uhr einen diensthabenden Mitarbeiter, der für alle Warnungen und Pegeldaten erreichbar ist und reagiert. „Warnungen landen als keineswegs in einem unbesetzten Büro“, so Thomas Mettcher.

Lautsprecher und Sirenen in Waldheim

In Waldheim werden die Bewohner der Innenstadt je nach Pegelstand der Zschopau informiert. „Dazu haben wir unser Sirenensystem mit Lautsprecherdurchsagen“, sagt Bürgermeister Steffen Ernst (FDP). So ist auf dem Rathaus ein Lautsprecher angebracht. Die einzelnen Bereiche an Obermarkt und Niedermarkt sind in Gefahrenzonen eingeteilt. Auf dem Bauhof gibt es ein extra Lager für den Katastrophenschutz mit speziellem Material.

In Roßwein und Ostrau tönen Sirenen

Roßweins Bürger werden ab Alarmstufe zwei offiziell ins Bild gesetzt. Im Fall von Hochwasser werden Unternehmen entlang der Mulde antelefoniert, Bürger werden zentral über SMS informiert. Vorausgesetzt natürlich, sie haben zu diesem Zweck eine aktuelle Telefonnummer bei der Stadtverwaltung hinterlegt. Ab Alarmstufe drei fährt dann auch die Feuerwehr mit Lautsprechern und Sondersignal durch die Straßen der Stadt, um die Bürger zu informieren. Neu ist in Roßwein das Sirenensignal, das seit 1. Juli wieder regelmäßig ertönt. In den 1990er Jahren war die Sirenen in der Stadt abgeschafft worden, nur in den Ortsteilen gab es diese Alarmierungsvariante weiterhin. Damit sich die Leute wieder an das Signal gewöhnen, läuft die Sirene drei Monate lang bei jedem Feuerwehreinsatz mit, erklärt Bürgermeister Veit Lindner (parteilos). Geplant ist zu diesem Zweck auch der früher gängige, wöchentliche zentrale Sirenentest. Immer am Mittwoch ertönt ab sofort auch in Roßwein also die Sirene wieder.

Die Warn-App NINA ist eine vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zur Verfügung gestellte App für Smartphones, die dazu dient, der Bevölkerung wichtige bzw. dringende Warnmeldungen zukommen zu lassen. Quelle: Revierfoto

Fünf Sirenen im gesamten Gemeindegebiet gibt es in der Gemeinde Ostrau. Die dienen vorrangig dafür, die vier Ortswehren in Ostrau, Schrebitz, Rittmitz und Noschkowitz im Katastrophenfall zusätzlich zu alarmieren, aber auch die dort lebenden Anwohner. „In den Ortsteilen ohne Sirene werden die Anwohner im Ernstfall per Lautsprecher-Durchsagen der Feuerwehr informiert“, erklärt Bürgermeister Dirk Schilling (CDU). Ähnlich sieht es in der Nachbargemeinde Zschaitz -Ottewig aus: „Zur Alarmierung gibt es in Ottewig und Zschaitz Sirenen. Andere Benachrichtigungssysteme für die Bevölkerung existieren nicht“, sagt Bürgermeister Immo Barkawitz.

In Großweitzschen klingelt notfalls die Feuerwehr

In der Gemeinde Großweitzschen warnen im Ernstfall ebenfalls die Sirenen. In Westewitz, in der Muldentalstraße, gibt es zudem eine Hochwasserwarnampel. „Die wird im Hochwasserfall je nach Pegelstand manuell ausgelöst“, erklärt Jörg Burkert, Bürgermeister der Gemeinde Großweitzschen. Kommt es hart auf hart, klingeln die Kameraden der Feuerwehr an den Häusern der Bürger. „Es darf keiner bei einer eventuellen Evakuierung vergessen werden“, so Burkert.

Hartha setzt auf Lautsprecherdurchsagen

In Hartha wurden die Sirenen auf Schulen und Feuerwehren größtenteils abgebaut. Im Katastrophenfall würden Feuerwehr und Polizei mit Lautsprechern durch die Stadt und die Ortsteile fahren und die Bürger warnen, so Bürgermeister Ronald Kunze.

Von Thomas Sparrer, Dirk Wurzel, Stephanie Helm, Kathleen Retzar und Manuela Engelmann-Bunk