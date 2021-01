Wieder Einbrüche in Hartha

Hartha

Gartenlauben sind derzeit wieder ein beliebtest Ziel für Einbrecher. Am Wochenende brachen Diebe in mehrere Gartenlauben in Roßwein ein. Und auch in Hartha schlugen Unbekannte in der Nacht auf Dienstag zu. In der Kleingartenanlage „Reichsbahn“ verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu mehreren Lauben. Sechs Einbrüche wurden am Dienstag von der Polizei aufgenommen. Am Mittwochvormittag mussten die Gärtner zudem zwei weitere Einbrüche feststellen. Die Polizei geht vom gleichen Tatzeitraum aus.

Bier und Stollen gestohlen

Laut Informationen der Polizei brachen die Täter zwischen Montagnachmittag um 16 Uhr und Dienstagfrüh um 8 Uhr in die Harthaer Gartenlauben an der Bahnhofstraße ein. Sonderlich erfolgreich war der Beutezug jedoch nicht. Lediglich geringe Mengen Bier, sowie einen Stollen ließen die Diebe mitgehen. Den überschaubaren Wert der Beute beziffert die Polizei mit 35 Euro.

Der entstandene Sachschaden liegt mit ca. 2000 Euro jedoch deutlich höher. „Bei mir wurde nichts gestohlen, aber es war alles durchwühlt. Das alles aufgebrochen wurde – das ist ärgerlich. Das ist schon das dritte Mal in vier Jahren“, sagt Lothar Wawczyneak. „Das ist ein Haufen Arbeit und Kosten der jetzt anfällt. Die Tür von meiner Laube kann ich nicht mehr reparieren, da muss jetzt eine neue her.“ Seine Laube habe er nun erst einmal provisorisch gesichert. „Es macht echt keinen Spaß bei dem Wetter im Garten alles reparieren zu müssen“, sagt der Harthaer Kleingärtner.

In den Lauben gibt es nichts zu holen

Wegen der häufigen Einbrüche in der Vergangenheit hatte Lothar Wawczyneak extra seine Tür mit Blechen verstärkt. Doch auch das konnte die Diebe nicht aufhalten. Nun sei alles kaputt, das Schloss aus dem Rahmen gerissen. „Ein paar Nachbarn überlegen schon die Lauben gar nicht mehr abzuschließen, damit nicht immer alles beschädigt wird. Es gibt in den Lauben im Winter ja eh nichts zu holen. Aber das kann doch keine Lösung sein.“

Von Tim Niklas Herholz