Wieder Garagen-Diebstahl in Roßwein

Roßwein

Erst vor wenigen Tagen wurde eine Simson S51 aus einer Roßweiner Garage gestohlen. Nun schlugen unbekannte Täter in einem ähnlichen Fall zu. In der Lommatzscher Straße sind Unbekannte in einem Garagenkomplex in eine Garage eingebrochen. Die Tat muss zwischen Mittwoch, 2. Juni, 15 Uhr, und Donnerstag, 3. Juni, 12:30 Uhr, geschehen sein.

Aus der Garage entwendeten die Einbrecher ein grünes Quad des Herstellers Yongkang Lingying. Das erstmals 2012 zugelassene Vierrad wurde mit einem Wert von etwa 1.100 Euro beziffert. An der Garage entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Von DAZ