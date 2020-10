Gadewitz

Die Nachricht über die bevorstehenden Instandsetzungsarbeiten an der B 169-Brücke bei Gadewitz schlug in den sozialen Netzwerken hohe Wellen. „Schon wieder? Wie oft soll das denn in Zukunft passieren?“, sagt ein Facebook-Nutzer. Ein Weiterer kommentiert spöttisch: „Ein neuer Versuch – mal wieder.“ Tatsächlich wurde in den vergangenen Jahren immer mal wieder an der Brücke gebaut. Jedes Mal verbunden mit Verkehrseinschränkungen wie Ampelregelung, Vollsperrung und vor allem Zeit raubender Umleitungen.

Tempolimit seit einem Jahr

Seit Ende August des letzten Jahres – also seit über einem Jahr – dürfen Verkehrsteilnehmer nur mit höchstens 30 km/h das Brückenbauwerk über die Kreisstraße 7510 in Höhe von Gadewitz überqueren. Grund für das Tempolimit waren Schäden am Übergangsbereich von der Brücke zur Hinterfüllung. Wer mit dem Auto die Brücke überquert, hört es zweimal laut Poltern – beim Auf- und beim Abfahren. Steht man unterhalb der Brücke auf der Kreisstraße, scheppert es über dem Kopf noch gewaltiger.

Baumängel bekannt geworden

Die Übergangskonstruktionen zwischen Fahrbahn und Brückenüberbau sind die Übeltäter. Um das Problem zu beheben, wird ab Montag, 26. Oktober, eine Vollsperrung des Streckenabschnitts nötig. Zwei Wochen lang sollen die Verkehrseinschränkungen andauern.

Dabei wurde das rund 50 Jahre alte Bauwerk bereits in mehreren Bauphasen saniert. Im Jahr 2015 wurde die Fahrbahnentwässerung erneuert und an beiden Brückenenden wasserdichte Fahrbahnübergänge eingebaut. Die Kosten damals: zirka 200.000 Euro. Im Jahr darauf, von Anfang Juli bis Anfang November 2016, ging die umfangreiche Instandsetzung weiter, indem sowohl Brückenkappen als auch Schutzplanken und Geländer saniert wurden. Im Jahr 2017 wurden schließlich Baumängel bekannt, die die Baufirma beheben musste. Es ging um Unebenheiten und schlechte Materialqualität.

Die Antworten auf die Fragen, welche Ursachen die nun erneut notwendigen Arbeiten haben und ob das Tempolimit auch nach der Instandsetzung bestehen bleiben muss, blieb das Lasuv der DAZ bis zum Redaktionsschluss schuldig.

Erneuerung geplant

Die nun anstehenden Arbeiten schlagen mit rund 80.000 Euro zu Buche. Die Kosten werden von der Bundesrepublik Deutschland getragen. Sprich: Aus Steuergeldern.

Im Zuge der geplanten Umverlegung beziehungsweise Neutrassierung der Bundesstraße 169 soll die Brücke sowieso erneuert werden. Da sich das Projekt aber noch in der Planungsphase befindet und nicht absehbar ist, wann überhaupt damit gestartet wird, kann darauf nicht gewartet werden. Das Lasuv muss die Schäden schon jetzt in Ordnung bringen, wohlwissend, dass die Brücke in den nächsten Jahren erneut zum Thema wird.

Großräumige Umleitung

Der Verkehr wird großräumig ab Ostrau über Niederlützschera, Obersteina, Zaschwitz und Zschepplitz zur Autobahnanschlussstelle Döbeln Nord und A 14 umgeleitet. Die Umleitung in Richtung Riesa erfolgt über die Kreisstraße 7510 (Döschütz-Rittmitz). Denn auch die Alternativstrecke über die Kreisstraße 7512 – zwischen Döbeln-Pommlitz über Zschaitz nach Ostrau ist derzeit keine Lösung. Dort wird derzeit von der Einmündung zur Straße „Zur Mühle“ im Ortsteil Goselitz bis Bushaltestelle im Ortsteil Münchhof auf einem 1,5 Kilometer langen Straßenabschnitts gebaut. Auch hier: Vollsperrung. Kein Durchkommen also.

