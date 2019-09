Waldheim

Lautes Geschrei riss die Gäste des Eiscafés Venezia am Waldheimer Obermarkt am Freitagabend aus ihren Gesprächen. Schräg gegenüber auf dem Niedermarkt sahen sie dann ein kleines Handgemenge. Offenbar hatten die Gäste von Dogans Döner einen Störenfried aus dem Laden geworfen. „Haue jetzt ab“, sagte ein Mann, offenkundig Deutscher, zu einem jungen Mann, der ebenfalls wie ein Einheimischer aussieht.

Das war gegen 18 Uhr. Wenig später traf ein Streifenwagen ein und die beiden Beamten waren dann über eine Stunde lang vor Ort, sprachen anscheinend mit Zeugen der Auseinandersetzung. Nach Informationen der DAZ habe es in dem Laden einen Streit gegeben und einer der Kontrahenten habe sich angeschickt, mit einer Abschleppstange loszuprügeln.

Wie im Lagezentrum der Polizeidirektion Chemnitz zu erfahren war, nahmen die Beamten eine Anzeige wegen Körperverletzung auf. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um 23-Jährigen, bei dem Geschädigten um einen 41-Jährigen handeln. Beide sind offenbar Deutsche. Die Polizei bestätigt, dass eine Stange im Spiel war. Den Tatverdächtigen haben die Polizisten vor Ort nicht mehr angetroffen.

Schwer verletzt wurde bei der Auseinandersetzung offenbar niemand. Dass die Qualität des Döners der Auslöser dafür war, kann die Polizei nicht bestätigen. Die Männer sollen sich wegen irgendwelcher Nichtigkeiten in die Flicken gekriegt haben, hat die DAZ vor Ort bei Anwohnern erfahren.

Die letzte öffentliche Prügelei im Waldheimer Zentrum ist erst etwa anderthalb Monate her. Am 29. Juli gab es eine Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen, zu der ebenfalls die Polizei anrückte. Die Beteiligten an dieser Auseinandersetzung waren alkoholisiert oder standen unter Drogen.

Von Dirk Wurzel