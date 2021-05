Wieder höhere Inzidenz im Landkreis Mittelsachsen

Region Döbeln

Erneut hat es am Montag Demonstrationen in Hartha und Döbeln gegeben, auf denen sich Teilnehmer kritisch mit der aktuellen Corona-Situation auseinandergesetzt haben. Während in Hartha 100 Leute demonstrierten, zählte die Polizei in Döbeln 60 Demonstanten.

Indes ist der Inzidenzwert im Landkreis Mittelsachsen am Dienstag auf 277,2 gestiegen (+17,4). Das Gesundheitsamt meldet 42 neue Corona-Infektionen im Landkreis, womit die Zahl der seit Pandemie-Beginn bestätigten Coronavirus-Nachweise auf 22969 gestiegen ist. Auch zwei neue Todesfälle wurden vermeldet. In den Kliniken werden aktuell 98 Corona-Patienten stationär behandelt (+/-0), davon 24 beatmet (+/-0).

Von daz