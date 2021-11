Wieder kein Weihnachtsmarkt wegen Virus in Waldheim – Stadt überlegt sich aber was anderes

Waldheim

In Waldheim wird es in diesem Jahr wieder keinen Weihnachtsmarkt geben. Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) hatte zu dieser Problematik im Kultur -und Sozialausschuss gefragt. Und mit den darin vertretenden Stadträtinnen und Stadträten sei man überwiegend übereingekommen, den Markt mit den verbleibenden Möglichkeiten nicht stattfinden zu lassen.

Wegen der Corona-Bestimmungen hätte Waldheim auf ein Bühnenprogramm verzichten müssen. Also keine Stadtwette, die immer ein Besuchermagnet war. Auch die Höfe bei Albrecht Bergmann und Böhmes hätten sich, wiederum wegen der Hygienebestimmungen, nicht beteiligen können. Dadurch wäre wieder ein Alleinstellungsmerkmal des Waldheimer Weihnachtsmarktes weggefallen.

„Es gibt aber noch die Idee, die beiden verkaufsoffenen Sonntage für ein weihnachtliches Geschehen zu nutzen“, sagt Steffen Ernst. Er könne sich vorstellen, dass die Ladenbesitzer ihre Geschäfte weihnachtlich dekorieren und die Gastronomen beispielsweise Glühwein, Bratwurst und Naschwerk zum Mitnehmen anbieten, so dass sich keine großen Trauben an einzelnen Ständen bilden. Die Stadt wäre dann eine Art Flaniermeile. Diese Alternative zum klassischen Weihnachtsmarkt wird in Waldheim noch diskutiert, eine Entscheidung soll nächste Woche fallen. Die Waldheimer Geschäfte dürfen am 2. und am 4. Adventssonntag öffnen.

Die Tanzperlen des Zschopautals müssen leider auch eine Corona bedingte Absage bekannt geben. Sie hatten bereits in den Herbstferien in der Hartharena ihre Weihnachtsgeschichte geprobt. Lange haben sie gehofft und gebangt, diese auch in der Waldheimer Stadtsporthalle aufführen zu können. „Leider lassen es die derzeitige dynamische Infektionslage und die unklaren Aussichten nicht zu, unsere Weihnachtsshow im gewünschten Rahmen sinnvoll zu planen. Unsere oberste Prämisse ist es, die Gesundheit und das Wohlergehen unserer kleinen und großen Mitglieder, ihrer Familien und unserer Unterstützer zu schützen. Zudem können und wollen wir nicht auch nur eine unserer Tanzperlen von unserer Weihnachtsshow ausschließen“, heißt es nun in der Absage der Veranstaltung.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Dirk Wurzel